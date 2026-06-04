快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

鮮活果汁營收／5月4.75億元、年增23.65％ 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）4日公告2026年5月合併營收為4.75億元，年增23.65％；累計前五月合併營收20.72億元，年增率46.77％，創歷史同期新高。

適逢中國大陸五一假期帶動旅遊、餐飲消費需求升溫，加上天氣逐步轉熱，帶旺新茶飲及直飲產品市場需求；鮮活根據不同客戶群體需求，為其提供專屬配方產品，憑藉四大生產基地，豐田式管理體系，串接SAP系統及WMS系統，從接單快速完成出貨，公司受惠於直飲與連鎖餐飲系統客戶訂單需求，使鮮活前五月合併營收年增46.77％。

為因應新茶飲連鎖客戶價格競爭及大型零售通路發展自有品牌飲品趨勢，鮮活近年積極拓展直飲市場，營收占比持續提升，已成為公司重要成長引擎之一。

鮮活表示，憑藉多年的研發與生產經驗，在產品開發、品質管理及成本控制上具備競爭優勢，除持續深化與新茶飲客戶合作外，也協助客戶優化供應鏈與產品結構，進一步鞏固雙方長期合作關係。此外，公司在大型會員制通路長期通過嚴格品質與食品安全驗證，持續擴大直飲產品銷售品項，建立市場進入門檻與競爭優勢。

鮮活擁有昆山、天津、廣東及廣西四大廠區，並持續推進智能化產能升級，其中江蘇昆山智能化二廠預計今年7月正式投入量產，公司持續強化產能布局，推升供應韌性。

展望未來，鮮活將持續優化冷鏈物流系統與智慧製造能力，快速服務中國大陸各地新茶飲及大型零售客戶需求，隨著夏季飲品旺季到來，以及大型連鎖茶飲客戶新品上市效益逐步顯現，營運動能向上可期。

營收

延伸閱讀

南亞科5月營收年增7.3倍 連七月創高 法人看好獲利也將跟著三級跳

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

勤誠手握六大CSP客戶 執行長陳亞男：5月動能起飛、下半年續創佳績

信驊：今年接單比預期好 維持七成毛利率難度拉高

相關新聞

鋼聯自結5月稅前盈餘1.5億元 年增35%

鋼聯（6581）公告5月自結獲利，受惠氧化鋅銷售成長與廢棄物再利用業務穩定挹注，單月及累計獲利均繳出亮眼成績；5月稅前盈餘年增35%，展現穩健獲利能力。

長虹股東會／房市推案量衝百億 董座李文造：期待第3季央行鬆綁

長虹（5534）4日召開股東會，由董事長李文造主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5.5元。李文造表示，今年將推出北士科、南港兩大百億商辦案，明年更將推出7大案、推案量達290億元。至於下半年房市，將維持「高檔盤旋」，期望第3季央行政策有望鬆綁。

大研生醫股東會／董事長林東慶：將強攻台日雙市場、擴大產品佈局

大研生醫（7780）4日召開股東常會，出席股數達73.2％，會中通過包括盈餘分配案、庫藏股買回等議案。展望未來，大研生醫董事長林東慶表示，對公司研發實力與國際市場布局深具信心，將持續強化台灣與日本雙市場營運綜效，穩健擴大品牌規模，並持續以季配息政策，創造長期的穩健價值。

上緯推動 AI 機器人商用化

上緯投控（3708）邁入AI機器人落地應用元年，昨（3）日宣布旗下上緯智聯科技加速拓展多元應用場域，攜手現場實境遠端管理領導廠商信驊科技子公司酷博樂，共同推動實體AI機器人從概念邁向商用，開創智慧化發展新局。

中石化賣中工股1.9萬張

中工（2515）昨（3）日公告，大股東中石化預定轉讓中工1.9萬張持股，市值約當2.5億元，轉讓後中石化持有中工的股份仍有逾15.3萬張持股。市場解讀，中石化此舉是為了未來轉型發展，需要充實營運資金。

遠東新接單看到第3季

遠東新（1402）昨（3）日表示，受中東局勢推升油價影響，預期國際油價至年底仍將維持每桶90美元左右高檔水準，由於回收聚酯（R-PET）具備替代石化原料優勢，將有助推升綠色產品需求，帶動第2季生產事業表現優於第1季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。