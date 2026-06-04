長虹股東會／房市推案量衝百億 董座李文造：期待第3季央行鬆綁

長虹（5534）4日召開股東會，由董事長李文造主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5.5元。李文造表示，今年將推出北士科、南港兩大百億商辦案，明年更將推出7大案、推案量達290億元。至於下半年房市，將維持「高檔盤旋」，期望第3季央行政策有望鬆綁。

李文造表示，今年推案重頭戲放在商辦案上，其中北士科「長虹ICT科技大樓」距離輝達總部不到100公尺，位置條件相當好，該案總銷170億元，其中長虹可分回120億元，開價約在每坪98萬元，銷售計劃為半年內，先以整棟售出為主，接下來才考慮分樓層賣。

李文造認為，北士科經過多年醞釀，目前住宅產品價格已來到相對高檔，未來住宅漲幅空間有限；反而商辦與廠辦產品因過去漲幅相對較小，在AI產業與企業總部需求帶動下，後續成長潛力較值得期待。

另一案則是總銷約140億元的南港「長虹虹創科技大樓」。而明年預計推出七筆個案，推案量達290億元，包括五筆住宅案、兩筆新洲美段、內湖區西湖段商辦案。

完工量上，長虹總經理李耀中表示，今年預計有「長虹雲創科技大樓」、彰化員林「長虹天際」完工，完工量約70億元，明年則有林口「長虹天聚」、萬華「長虹MVP」可望完工。

針對房市概況，李文造指出，目前營建成本與建材價格持續上漲，整體房價下跌有難度，部分蛋白區、成屋價格略有修正，但蛋黃區房價仍具支撐力道。

李文造表示，自2024年9月央行祭出第七波選擇性信用管制以來，至今已接近兩年時間，政策確實達到抑制投機與降溫市場效果，但房價並未出現預期中的大幅修正，而在通膨持續、土地與營建成本上升情況下，房價沒有漲，其實某種程度上就等於降價。因此預期第3季有望看到央行放寬政策，但究竟是一次性鬆綁還是循序漸進調整，目前仍有待觀察。

至於近期資金由房市流向股市的現象，李文造認為，資金確實受到台股強勢表現吸引，但股票市場終究有循環與高點，股票會到頂，之後資金會不會再轉回房市，還要再觀察。而他也坦言，台灣股市能夠持續創高，房地產卻受到嚴格管制，形成明顯落差，「股市可以漲成這樣，那房子為何要打成這樣？」

整體而言，李文造表示，房市最壞的時間已經過去，對於長虹品牌與推案地段深具信心，下半年房市雖然不易大幅反彈，但也無須過度悲觀，整體將呈現「高檔盤旋」格局。