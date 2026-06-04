大研生醫股東會／董事長林東慶：將強攻台日雙市場、擴大產品佈局

電力隱形王者來了，造紙大廠擔綱缺電救援王牌。造紙三雄旗下皆設有汽電共生廠，在AI產業帶動用電需求攀升及夏季用電高峰來臨之際，可望成為售電市場的重要供給來源，被視為電力版圖中的「隱形國家隊」。

2026-06-03 23:13