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大研生醫股東會／董事長林東慶：將強攻台日雙市場、擴大產品佈局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大研生醫董事長林東慶（右2）。大研生醫／提供
大研生醫董事長林東慶（右2）。大研生醫／提供

大研生醫（7780）4日召開股東常會，出席股數達73.2％，會中通過包括盈餘分配案、庫藏股買回等議案。展望未來，大研生醫董事長林東慶表示，對公司研發實力與國際市場布局深具信心，將持續強化台灣與日本雙市場營運綜效，穩健擴大品牌規模，並持續以季配息政策，創造長期的穩健價值。

營運表現方面，大研生醫2025年合併營收達18.9億元，稅後獲利3.37億元，雙雙創下歷史新高。因應股票分割面額變動影響，2025年每股盈餘EPS為0.51元，若以分割前股數基準計算，EPS約為5.1元，顯示公司營運成長動能強勁。此次股東會亦通過配發2025年第四季現金股利每股0.147元。

延續去年強勁成長力道，大研生醫2026年第一季營收達新台幣4.64億元，年增38.55%，每股稅後盈餘EPS為0.13元。公司表示，業績成長主要受惠於台灣市場穩健擴張、新品策略發酵以及國際市場布局同步推進，持續推升品牌成長動能。

產品新品布局方面，針對痛風族群需求推出「化晶解風鰹魚酸櫻桃膠囊」、調理胃食道逆流的「健好衛高麗菜精乳酸菌粉包」等新品，多元拓展分眾健康市場。海外部分則針對日本市場研發推出大研NMN 20070 Q10抗老膠囊，使用高純度 NMN 與輔酶 Q10 的頂級抗老複方，從細胞源頭啟動代謝與修復能量，協助對抗歲月痕跡並重塑青春機體活力，鎖定日本熟齡保健與抗老市場需求，為整體營收帶來挹注貢獻。

此外，因應年中電商旺季618到來，大研生醫同步推出「618健康補給祭」活動，即日起至6月18日，官網全館最低下殺35折起，魚油、葉黃素、益生菌、膠原蛋白飲等人氣商品全面祭出年中優惠價；更加碼推出每日限量搶購魚油、葉黃素單盒683元年度超值價格，並祭出6重滿額贈禮與空氣清淨機抽獎活動，搶攻年中保健消費商機。

大研生醫 董事長 台日 股東會

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