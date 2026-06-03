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慧洋上月每股盈餘0.77元
慧洋-ky（2637）於昨（3）日公告5月合併營收為18.17億元，年增45.87%，並同步公告自結獲利，5月單月營業利益6.79億元，營業利益率達37%，單月稅前盈餘為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元。
慧洋累計前五個月合併營收為78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。
受到地緣政治與戰爭因素影響，慧洋-KY主力經營的巴拿馬型船市場供給相對吃緊，缺船效應逐步浮現，有助推升運價與獲利表現，「今年獲利充滿想像空間」。
慧洋-ky進一步表示，5月散裝運價指數延續4月高檔表現，第2季大宗原物料出貨旺季，南美洲穀物與澳洲、印尼煤炭持續強力輸出，而荷姆茲海峽仍維持封閉狀態，波斯灣局勢依舊緊張，慧洋將持續觀察並審慎因應。
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