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建大：2026年營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

建大（2106）董事長楊啟仁昨（3）日表示，去年第2季因為匯率、關稅等因素造成虧損，去年的獲利也是建大有史以來的谷底，藉由持續努力，建大第1季EPS已接近去年全年，後續幾季建大將克服許多不確定因素，今年將是審慎樂觀的一年。

楊啟仁表示，雖然全球市場仍面臨地緣政治風險升溫，美伊衝突可能推升合成橡膠、碳黑等原油衍生原料價格，但建大透過精準成本控管、產品組合優化及全球產能布局調整，有信心持續提升營運韌性，為股東創造穩健獲利。

建大昨股東會，通過每股配發現金股利0.65元。展望2026年，楊啟仁表示，雖然產業面臨考驗，但建大六十年的歷史也經歷過許多考驗，蓄積足夠的量能足以對應，在產業變化中，建大仍能維持競爭力，找到更好的發展空間。

楊啟仁指出，地緣政治與油價大漲造成的成本上漲，對產業都造成影響，建大已提前做好因應準備。一方面積極投入新能源車與綠色載具專用輪胎開發，掌握未來交通工具轉型趨勢；另一方面持續優化全球產能配置，降低美伊衝突可能造成的物流瓶頸與供應鏈風險，同時因應各國關稅政策變化，強化整體營運彈性與市場競爭力。汽車車胎部分，歐洲已開始對大陸輪胎進行反傾銷的調查，建大並將產線移到越南，未來將從越南供應。

建大

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