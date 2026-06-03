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紙器不排除再漲價
造紙業漲價一波波，在能源、運費及化工原料等成本持續上揚壓力下，國內造紙廠成本墊高，5、6月陸續調漲價格，7月仍不排除再有新一輪漲價動作。對造紙三雄包括永豐餘（1907）、正隆、榮成等而言，可望持續挹注漲價效益。
正隆表示，去年越南新增濱吉廠及北江廠兩座紙器廠，今年產能逐步開出，帶動產銷量明顯提升，加上當地市場近兩年累計調漲售價約10%，在量價齊揚帶動下，越南事業獲利表現明顯優於去年。另外，正隆資產豐富，原先正隆廣場二棟大樓將出租或出售，另還有建案「正隆官邸」銷售中、南昌路都更案2028年完工。
榮成則已於台灣市場分兩次調整價格，法人指出，5月與6月工紙售價各調升約新台幣500元；大陸市場方面，4月已調漲人民幣50元，5月再因能源及運輸成本上升，進一步調升人民幣50至80元不等。
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