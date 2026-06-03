造紙三雄躍電力國家隊

電力隱形王者來了，造紙大廠擔綱缺電救援王牌。造紙三雄旗下皆設有汽電共生廠，在AI產業帶動用電需求攀升及夏季用電高峰來臨之際，可望成為售電市場的重要供給來源，被視為電力版圖中的「隱形國家隊」。

其中，正隆（1904）與台汽電共同投資大汽電，且為其大股東，供電量能龐大，可望母以子貴、最受市場矚目。

輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，意外讓電力供應鏈再度爆紅，昨日多檔電力設備、線纜股大漲，不過業界指出，台灣缺的是「電」不是電力設備，造紙族群擁有扎實的發電量能，同步躋身AI供應鏈。

事實上，造紙產業因製程特性，透過回收紙渣、廢水處理及沼氣回收等技術，可將生質能轉化為再生能源，在用電需求持續攀升下，具備發電與售電能力的造紙廠，未來可望在能源市場扮演更重要角色。

正隆近年持續擴大綠能布局，更長年位居大汽電單一最大法人股東，近年除建置風力發電、太陽光電系統及沼氣綠電示範案場外，也積極發展生質能汽電共生系統，為能源服務升級與用電需求奠基，公司預估至2026年，全台再生能源總裝置容量將達1.4萬瓩。

汽電共生方面，正隆於竹北廠增設高效能生質能汽電共生設備，年發電量可達1.26億度，約可供3.52萬戶家庭一年用電需求；后里旗艦廠則規劃於2029年建置全台規模最大的生質能汽電共生系統，年發電量達1.28億度。