快訊

旱象有解？ 粉專：強降雨重頭戲「這天」登場 中南部防範豪雨成災

「金飯碗」掉漆 台銀變好考 錄取率從個位數衝18％

聽新聞
0:00 / 0:00

造紙三雄躍電力國家隊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

電力隱形王者來了，造紙大廠擔綱缺電救援王牌。造紙三雄旗下皆設有汽電共生廠，在AI產業帶動用電需求攀升及夏季用電高峰來臨之際，可望成為售電市場的重要供給來源，被視為電力版圖中的「隱形國家隊」。

其中，正隆（1904）與台汽電共同投資大汽電，且為其大股東，供電量能龐大，可望母以子貴、最受市場矚目。

輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，意外讓電力供應鏈再度爆紅，昨日多檔電力設備、線纜股大漲，不過業界指出，台灣缺的是「電」不是電力設備，造紙族群擁有扎實的發電量能，同步躋身AI供應鏈。

事實上，造紙產業因製程特性，透過回收紙渣、廢水處理及沼氣回收等技術，可將生質能轉化為再生能源，在用電需求持續攀升下，具備發電與售電能力的造紙廠，未來可望在能源市場扮演更重要角色。

正隆近年持續擴大綠能布局，更長年位居大汽電單一最大法人股東，近年除建置風力發電、太陽光電系統及沼氣綠電示範案場外，也積極發展生質能汽電共生系統，為能源服務升級與用電需求奠基，公司預估至2026年，全台再生能源總裝置容量將達1.4萬瓩。

汽電共生方面，正隆於竹北廠增設高效能生質能汽電共生設備，年發電量可達1.26億度，約可供3.52萬戶家庭一年用電需求；后里旗艦廠則規劃於2029年建置全台規模最大的生質能汽電共生系統，年發電量達1.28億度。

國家隊 黃仁勳 正隆

延伸閱讀

核能與鈾礦成戰略資源焦點 009821全台獨家6月1日重磅開募

黃仁勳「兆元宴」再示警：沒有能源無法實現經濟成長！00899月漲幅狠甩加權指數

台達電智慧微電網上秀 打造能源自主最佳解方

老AI大復活 00896聚焦算力、能源與車用三大趨勢 年化配息率逾17%

相關新聞

上緯推動 AI 機器人商用化

上緯投控（3708）邁入AI機器人落地應用元年，昨（3）日宣布旗下上緯智聯科技加速拓展多元應用場域，攜手現場實境遠端管理領導廠商信驊科技子公司酷博樂，共同推動實體AI機器人從概念邁向商用，開創智慧化發展新局。

中石化賣中工股1.9萬張

中工（2515）昨（3）日公告，大股東中石化預定轉讓中工1.9萬張持股，市值約當2.5億元，轉讓後中石化持有中工的股份仍有逾15.3萬張持股。市場解讀，中石化此舉是為了未來轉型發展，需要充實營運資金。

遠東新接單看到第3季

遠東新（1402）昨（3）日表示，受中東局勢推升油價影響，預期國際油價至年底仍將維持每桶90美元左右高檔水準，由於回收聚酯（R-PET）具備替代石化原料優勢，將有助推升綠色產品需求，帶動第2季生產事業表現優於第1季。

造紙三雄躍電力國家隊

電力隱形王者來了，造紙大廠擔綱缺電救援王牌。造紙三雄旗下皆設有汽電共生廠，在AI產業帶動用電需求攀升及夏季用電高峰來臨之際，可望成為售電市場的重要供給來源，被視為電力版圖中的「隱形國家隊」。

亞泥董事長 徐旭東續任

亞泥（1102）昨（3）日公告，已召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，持續帶領亞泥穩健推動營運發展、低碳轉型與永續治理。

紙器不排除再漲價

造紙業漲價一波波，在能源、運費及化工原料等成本持續上揚壓力下，國內造紙廠成本墊高，5、6月陸續調漲價格，7月仍不排除再有新一輪漲價動作。對造紙三雄包括永豐餘（1907）、正隆、榮成等而言，可望持續挹注漲價效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。