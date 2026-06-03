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上緯推動 AI 機器人商用化

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上緯智聯巡防機器人搭載酷博樂全景AI視覺模組，大幅提升在自主巡航與智慧感知能力。上緯投控／提供
上緯智聯巡防機器人搭載酷博樂全景AI視覺模組，大幅提升在自主巡航與智慧感知能力。上緯投控／提供

上緯投控（3708）邁入AI機器人落地應用元年，昨（3）日宣布旗下上緯智聯科技加速拓展多元應用場域，攜手現場實境遠端管理領導廠商信驊科技子公司酷博樂，共同推動實體AI機器人從概念邁向商用，開創智慧化發展新局。

上緯投控指出，生成式AI與邊緣運算技術持續突破，實體AI（Physical AI）已成為產業關注焦點，機器人不再侷限單一功能，而是朝向具備感知、判斷與自主行動能力的智慧系統演進。

上緯智聯指出，AI機器人的價值將在智慧製造、智慧物流、智慧醫療及公共服務等領域全面展現。

為強化機器人在複雜環境中行動精準度，上緯智聯深度整合酷博樂的360度全景視覺與現場遠端管理方案，讓機器人具備全方位感官進化，大幅提升作業效率與系統穩定性，成為AI監控轉型先鋒。

上緯智聯表示，透過與酷博樂跨領域合作，不僅能縮短技術導入周期，更能快速驗證並複製成功的商用模式，讓AI機器人從實驗室走入真實場域，創造商業價值。

機器人 上緯

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