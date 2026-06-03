麗清自結4月每股賺0.24元

麗清（3346）3日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，主管機關要求公布今年4月自結損益，2026年4月自結營收為6.87億元，稅前盈餘約2,600萬元，稅後淨利約2,900萬元，EPS 0.24元，分別年增150％、152％、152％。

受惠於持續推動汽車事業接單結構優化策略及聚焦高附加價值產品與訂單組合，同時去年同期適逢美元明顯走貶產生業外匯兌損失，墊高今年4月自結獲利年增比較基礎差異，亦為2026年4月稅前淨利、稅後淨利及EPS較去年同期大幅成長之主因之一。

麗清墨西哥新廠預計於下半年投入營運，將有助於強化公司在北美市場的在地供應能力，且新廠已正式接獲韓國品牌車系的北美車款訂單，預計2027年第1季起陸續交貨，整體訂單能見度已延伸至2029年，為未來汽車事業營運奠定良好基礎。

展望未來，麗清積極培養中長期營運第二成長曲線，正式切入人形機器人與機器狗等AI實體機器人供應鏈，預計今年第3季起陸續小量出貨。隨著具身智能機器人產業逐步邁入商業化發展階段，市場對高穩定性、高可靠度與精準控制模組的需求可望持續提升，麗清將憑藉車規級電子模組設計、PCBA製造與品質管理能力，積極與客戶共同開發新應用，深化供應鏈合作關係，期望為集團未來營運開創新成長局面。