台新新光金法說會／新壽首季調整後獲利達256億元 5月股票利得更樂觀

台新新光金（2887）3日召開第1季法人說明會，子公司新光人壽亦首度公布首季帳列OCI股票實現資本利得137億元，使得新壽調整後獲利達256億元，新壽發言人林宜靜說明，4、5月股市大好，4月股票未實現獲利比3月成長三倍，5月結帳中但樂觀預期，對淨值大有貢獻。

對於新壽增資或發債計畫，林宜靜表示，獲利表現平穩加上今年CSM目標維持700億元高水準，到5月份股票未實現利益比第1季更好，投資績效及避險成本優化之下獲利動能強勁，短期沒有資本需求。TIS（新一代清償能力制度）內部管理目標為125%以上，目前還款無虞。

主管機關對合併後新壽外價金提列有意見，金控財務長陳慧芸說明，主因金控合併報表是去年7月24日當天起以公允價值認列新壽所有資產，並按外價金提列方法提列，但新壽今年在1月1日合併之前仍用帳面成本積累，在去年匯率環境下兩者資產基礎相差大，算出匯兌損益差異大，導致外價金結果不同，簡言之在去年7-12月合併過渡期間台幣貶值趨勢下，兩邊認列匯兌利益不同，以致認列外價金不同，並無少提或收回情事。

展望總體經濟，台新新光金總經理林維俊指出，今年以來全球對AI需求爆發成長，算力供給緊缺，科技巨頭都在爭奪關鍵零組件供應，讓台灣相關供應鏈更多環節出現缺貨漲價潮，預估出口額將再創歷史新高，但非AI的消費性電子、傳產及內需市場則受通膨影響表現比較平淡。不過，中東衝突仍是最大不確定因素，如果導致通膨上升而影響各國央行利率決策，對金融市場會有很大影響。

投資長詹景翔提到，主計處對CPI預期雖有上調但沒有到破二水準，央行應不會有利率調整。美國方面仍期待中東戰爭舒緩，下半年可能會有兩次降息機會。

至於台新兆元投信進度，林維俊說，投信成長佳，人壽子公司會把部分資產交給投信管理，樂觀預期一年內達成兆元投信目標。

此外，日前台新證券合併元富證後系統出現異常，林維俊也向投資人道歉，他強調這段時間除證券子公司外，金控資訊團隊也積極介入協助，4月迄今系統已經很穩定，會繼續努力不再讓客戶造成困擾。