亞泥董事會／徐旭東續任董事長 獨子徐國安首入列

亞泥（1102）3日公告，今日已召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，持續帶領亞泥穩健推動營運發展、低碳轉型與永續治理。

亞泥並宣布，本屆董事會新加入二位董事，一是徐旭東的獨子徐國安，亞泥已在前一日公告法人董事代表人異動，原大聚化學纖代表陳瑞隆，改為裕民航運副董長徐國安擔任新董事。

亞泥指出，徐國安目前除了擔任裕民航運副董事長，也是遠東新世紀董事、遠傳電信董事及遠東商業銀行董事，具備豐富跨國企業管理經驗，長期深耕企業經營、策略規劃與創新管理。

亞泥新加入的另一位董事會成員為獨立董事林桓，他是現任中華民國仲裁協會秘書長，曾任行政院國家發展委員會副主任委員、東吳大學法律學系專任副教授，兼具法律專業、產業治理及公共行政經驗。

亞泥表示，第29屆董事會成員涵蓋經營管理、財務金融、法律、公共事務及永續治理等多元領域，兼顧產業實務與治理監督功能。在全球經濟景氣不確定及產業轉型挑戰加劇下，此專業治理架構將有助強化企業韌性與永續發展，持續為股東創造長期價值。