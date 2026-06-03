快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

三商壽法說／前四月獲利33.7億元 投資獲利123億元挹注淨值大增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
三商美邦人壽3日召開法人說明會，公布前四個月公司營運概況。圖／本報資料照片
三商美邦人壽3日召開法人說明會，公布前四個月公司營運概況。圖／本報資料照片

三商美邦人壽3日召開法人說明會，公布前四個月公司營運概況。該公司1至4月自結累積稅後淨利為33.7億元，較去年同期增加40.9億元，每股盈餘0.57元。受惠1~4月台股上漲9,963點，提升該公司權益類資產獲利，帶動1~4月整體累積淨投資獲利為123.1億元，使得4月底淨值達867億元，較IFRS 17開帳日115年1月1日大幅增加221億元，淨值比為6.46%，總資產達1.62兆元。

該公司業務表現第一季初年度保費收入(FYP)為125億元，初年度等價保費(FYPE)為25億元，分別較去年同期成長24%及17%，在保障型商品銷售方面，第一季長年期健康險FYP亦較去年同期大幅成長60%。

在傳統商品銷售方面，隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上線，第一季利率變動型壽險FYP較去年同期成長18%；而投資型商品FYP為111億元，亦較去年同期成長24%，未來將不斷推出各類壽險，健康險及傷害險等新商品，期能有效增加保障型商品的銷售以累積CSM；另亦持續銷售投資型商品，以提供穩定獲利來源。

三商美邦人壽今年開帳已累積厚實CSM，隨著第一季釋出9億元至損益，新契約CSM增加38億元，第一季CSM累積至644億元。針對未來CSM成長規劃，該公司將持續推出各類健康險及傷害險等高CSM貢獻新商品，預期新契約CSM貢獻每年能雙位數幅度成長，並以2026年新契約CSM增加至150億元為目標。

另外，避險成本開始採用AC匯率攤銷制度，避險部位需求下降，以及外匯價格變動準備金相當充裕，截止至4月已累積382.9億元，具備抵禦匯率波動與穩定帳面獲利與淨值的能力。該公司因應美伊戰爭通膨增溫及債市利率走升影響，今年選股策略將擴大配置具備穩定高殖利率、營運能見度高與產業長期全球競爭力強的大型龍頭股，並適時調整債券部位以因應市場波動。

三商美邦人壽表示，在接軌新制與市場波動並行中，持續強化經營體質與資本韌性，除推動高CSM商品銷售，擴大長期資本利基外，也在相對厚實的外價金水準下，調整資產配置、降低避險支出，同時把握市場機會提升獲利。未來亦將穩步優化商品結構、資產配置及風險管理機制，同時深化業務團隊經營效率與通路發展量能；在穩健經營的方針下，樂觀期待與玉山金控合併之綜效，為公司發展奠定良好基石。

三商美邦人壽

延伸閱讀

台新新光金首季賺211億元 銀行、保險、證券三引擎齊發動

凱基金法說會／第1季調整後獲利262億元創同期新高 展現爆發力

台新新光金法說會／首季大賺211億元 三大獲利引擎齊發

鑫龍騰去年營收、獲利雙創新高！ 董事長黃學藤點出當前建築業隱憂

相關新聞

台新新光金首季賺211億元 銀行、保險、證券三引擎齊發動

台新新光金控今（3）日召開第一季法人說明會，公布首季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，較去年同期大幅成長150%。受惠銀行、保險及證券三大業務同步成長，加上合併綜效逐步顯現，近期股價表現也相對強勢，成為金融股市場關注焦點。

亞泥董事會／徐旭東續任董事長 獨子徐國安首入列

亞泥（1102）3日公告，今日已召開第29屆第一次董事會，會中推選徐旭東續任董事長，持續帶領亞泥穩健推動營運發展、低碳轉型與永續治理。

三商壽法說／前四月獲利33.7億元 投資獲利123億元挹注淨值大增

三商美邦人壽3日召開法人說明會，公布前四個月公司營運概況。該公司1至4月自結累積稅後淨利為33.7億元，較去年同期增加40.9億元，每股盈餘0.57元。受惠1~4月台股上漲9,963點，提升該公司權益類資產獲利，帶動1~4月整體累積淨投資獲利為123.1億元，使得4月底淨值達867億元，較IFRS 17開帳日115年1月1日大幅增加221億元，淨值比為6.46%，總資產達1.62兆元。

台新證下單風波 林維俊法說會再致歉：4月後已穩定

台新新光金控今（3）日召開第一季法人說明會，除說明首季獲利表現外，近期台新證券下單系統問題也成為法人關注焦點。台新新光金總經理林維俊表示，對於先前證券下單出現問題，造成投資人不便，感到非常抱歉，並強調金控IT部門參與後，系統已經穩定。

台新新光金法說會／首季大賺211億元 三大獲利引擎齊發

台新新光金控（2887）3日召開2026年第1季線上法人說明會，由總經理林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜、台新證券董事長陳俊宏等人共同主持，會中公布首季營運成效與獲利成果。林維俊表示，第1季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘0.82元，較去年同期成長150%，股東權益報酬率16.47%，每股淨值為21.6元，合併綜效逐漸展現，各子公司業務動能與資產品質穩健。

塑化也非塑化了？國喬、台化搶進半導體供應鏈 國喬連兩根漲停

AI熱潮刺激各產業轉型加入，除了面板、玻璃等轉機股受資金追捧，塑化股也加入轉型，先前台化（1326）喊出要成為科技業的「化工廚房」，發展電子特化品、低碳氫氣、高毛利複合材料；國喬（1312）5月29日在股東會中指出，將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場。國喬3日連續第二根跳空漲停，收14.55元，台化續創波段高點，收56.5元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。