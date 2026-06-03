台新證下單風波 林維俊法說會再致歉：4月後已穩定

台新新光金控今（3）日召開第一季法人說明會，除說明首季獲利表現外，近期台新證券下單系統問題也成為法人關注焦點。台新新光金總經理林維俊表示，對於先前證券下單出現問題，造成投資人不便，感到非常抱歉，並強調金控IT部門參與後，系統已經穩定。

台新證券與元富證券於4月6日完成合併，合併初期因系統轉換及交易量能放大，曾發生下單異常與錯帳爭議。林維俊表示，金控層級的IT團隊已經進入協助處理，相關系統問題在4月之後基本上已穩定下來，後續仍會持續優化系統運作，避免類似情況再度發生。林維俊也在法說會中，特地向投資人致歉。

除證券整併外，法人也關注台新新光金旗下投信業務擴大進度。林維俊表示，金控合併後，集團資源整合空間擴大，其中人壽子公司也會挹注資金，交由投信進行代操，有助快速擴大台新投信資產管理規模。

林維俊指出，對於台新投信在一年內達成管理資產規模1兆元目標，抱持「樂觀預期」。市場人士指出，台新新光金合併後，銀行、保險、證券及投信平台逐步整合，短期雖須面對系統磨合與客戶服務壓力，但若後續證券系統穩定、壽險資金導入投信代操順利，將成為金控合併綜效能否落地的重要觀察指標。