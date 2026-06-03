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台新新光金法說會／首季大賺211億元 三大獲利引擎齊發

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新新光金控（2887）3日召開2026年第1季線上法人說明會。圖／台新新光金提供
台新新光金控（2887）3日召開2026年第1季線上法人說明會。圖／台新新光金提供

台新新光金控（2887）3日召開2026年第1季線上法人說明會，由總經理林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜、台新證券董事長陳俊宏等人共同主持，會中公布首季營運成效與獲利成果。林維俊表示，第1季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘0.82元，較去年同期成長150%，股東權益報酬率16.47%，每股淨值為21.6元，合併綜效逐漸展現，各子公司業務動能與資產品質穩健。

在銀行子公司方面，台新銀行第1季稅後淨利63億元，加計新光銀行稅後淨利22億元後，合計稅後淨利達86億元。台新銀行第1季淨手續費收入達57億元，年增27.3%，主要受惠於財富管理及信用卡手續費收入穩健成長；新光銀行財富管理業務亦表現亮眼，首季淨手續費收入11.3億元，年增亦達37.4%。

在壽險子公司方面，受惠保單服務邊際（CSM）穩定釋放及投資收益貢獻，新光人壽第1季稅後淨利119億元，特別是初年度保費收入（FYP）在第1季達377億元，年成長78%，銀行通路與直屬業務團隊在保單銷售均有亮眼表現，其中外幣保單占比達73.3%，有利資產負債配置效率提升並降低避險成本。

在證券子公司方面，受惠股市量能增長，證券子公司第1季在經紀、自營、承銷等各主要業務的獲利均繳出不錯的成績單，台新證券第1季稅後淨利16億元，加計元富證券同期之獲利，合計稅後淨利31億元。台新證券在4月6日完成與元富證券合併，目前積極穩定並優化系統運作，努力發揮合併綜效，以達成業務規模進一步擴大。

除營運表現顯有斬獲外，台新新光金控在永續發展的推動也持續精進，不僅連續三年蟬聯「標普全球永續年鑑」全球銀行產業Top 1%最高榮譽，更連續八年入選DJBIC「世界指數」（World Index）以及「新興市場」（merging Markets Index）成分股雙榜，並在今年3月再度獲MSCI ESG評定為 AAA最高評級，此外也連續兩年（2024-2025）獲《TIME》時代雜誌評選為「全球最佳500大永續企業」，在CDP氣候變遷問卷也連續兩年獲最高A級評等。

林維俊表示，自去年7月24日台新新光金控完成合併後，旗下投信、人壽、證券子公司已陸續完成整併，而銀行子公司的合併也依規畫進度按部就班穩健推進。林維俊強調，未來將持續深化銀行、保險、證券、投信等核心業務的資源整合，串聯各金融商品服務以提升金控整體營運效率。同時，也將持續推動數位轉型與永續發展，強化風險管理與資本韌性，朝向最具競爭力與國際視野的金融集團邁進，為客戶、股東及社會創造長遠優質的價值。

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