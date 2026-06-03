快訊

影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金首季賺211億元 銀行、保險、證券三引擎齊發動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控今日舉行第一季線上法人說明會，整體營運持續穩健。圖／台新新光金提供
台新新光金控今日舉行第一季線上法人說明會，整體營運持續穩健。圖／台新新光金提供

台新新光金控今（3）日召開第一季法人說明會，公布首季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，較去年同期大幅成長150%。受惠銀行、保險及證券三大業務同步成長，加上合併綜效逐步顯現，近期股價表現也相對強勢，成為金融股市場關注焦點。

台新新光金總經理林維俊表示，第一季股東權益報酬率（ROE）達16.47%，每股淨值21.6元，顯示合併後各子公司業務動能與資產品質維持穩健。

銀行業務方面，台新銀行第一季稅後淨利63億元，加計新光銀行稅後淨利22億元後，合計稅後淨利達86億元。其中，台新銀行第一季淨手續費收入57億元，年增27.3%，主要來自財富管理及信用卡手續費收入成長；新光銀行淨手續費收入11.3億元，年增37.4%，財富管理業務表現亮眼。

壽險業務則成為獲利最大來源。新光人壽受惠保單服務邊際（CSM）穩定釋放及投資收益貢獻，第一季稅後淨利達119億元。初年度保費收入（FYP）達377億元，年成長78%，其中外幣保單占比達73.3%，有助提升資產負債配置效率並降低避險成本。

證券業務同樣受惠台股成交量能增長。台新證券第一季稅後淨利16億元，加計元富證券獲利後，合計稅後淨利達31億元。台新證券已於4月6日完成與元富證券合併，目前持續優化系統與整合資源，希望進一步擴大業務規模。

林維俊指出，自去年7月24日完成台新與新光金合併後，投信、人壽及證券子公司已陸續完成整併，銀行子公司的合併也正依規畫推進。未來將持續深化銀行、保險、證券及投信等核心業務整合，提升營運效率與客戶服務能力，並持續推動數位轉型及永續發展，強化集團競爭力。

新光金 台新新光金 台新銀行 新光人壽 台新證券

延伸閱讀

凱基金法說會／第1季調整後獲利262億元創同期新高 展現爆發力

鑫龍騰去年營收、獲利雙創新高！ 董事長黃學藤點出當前建築業隱憂

信義房屋配息0.6元　邀請輝達前台灣區總經理邱麗孟出任獨董

台股熱絡 科技廠、券商鬧錢荒搶融資

相關新聞

台新新光金首季賺211億元 銀行、保險、證券三引擎齊發動

台新新光金控今（3）日召開第一季法人說明會，公布首季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，較去年同期大幅成長150%。受惠銀行、保險及證券三大業務同步成長，加上合併綜效逐步顯現，近期股價表現也相對強勢，成為金融股市場關注焦點。

塑化也非塑化了？國喬、台化搶進半導體供應鏈 國喬連兩根漲停

AI熱潮刺激各產業轉型加入，除了面板、玻璃等轉機股受資金追捧，塑化股也加入轉型，先前台化（1326）喊出要成為科技業的「化工廚房」，發展電子特化品、低碳氫氣、高毛利複合材料；國喬（1312）5月29日在股東會中指出，將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場。國喬3日連續第二根跳空漲停，收14.55元，台化續創波段高點，收56.5元。

建大股東會／董座楊啟仁：強化全球布局迎戰挑戰

建大工業今（3）日召開股東常會，通過每股配發現金股利0.65元。展望2026年，董事長楊啟仁表示，雖然全球市場仍面臨地緣政治風險升溫，美伊衝突可能推升合成橡膠、碳黑等原油衍生原料價格，但建大透過精準成本控管、產品組合優化及全球產能布局調整，有信心持續提升營運韌性，為股東創造穩健獲利。

台塑推 AI 工安解決方案

台塑（1301）昨（2）日宣布，與宜鼎國際、高通技術公司達成三方策略合作，共同推出「AI工安視覺解決方案」，整合宜鼎、高通技術公司與台塑的技術優勢，涵蓋AI軟體、邊緣運算硬體及實際場域部署能力，打造完整端到端解決方案架構。

宇隆衝刺機器人 報捷

宇隆（2233）昨（2）日宣布，進入機器人領域有重大突破，成功推出自有品牌「TUF ONE」微型諧波減速機與機電整合的關節模組，宣告插旗全球科技核心供應鏈。此外，也跨入歐洲快接頭廠高速運算需求的AI伺服器液冷關鍵元件通用快接頭。

三陽新機、汽車 多款搶市

三陽（2206）5月機車銷售再度以26,116輛、市占率42.4%繳出佳績，四輪事業則藉由更多車款搶市，昨（2）日推出TUCSON L 26.5年式Premium，以更完整的配備編成，回應消費者對安全科技、便利配備，全面搶攻休旅車市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。