台新新光金首季賺211億元 銀行、保險、證券三引擎齊發動

台新新光金控今（3）日召開第一季法人說明會，公布首季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，較去年同期大幅成長150%。受惠銀行、保險及證券三大業務同步成長，加上合併綜效逐步顯現，近期股價表現也相對強勢，成為金融股市場關注焦點。

台新新光金總經理林維俊表示，第一季股東權益報酬率（ROE）達16.47%，每股淨值21.6元，顯示合併後各子公司業務動能與資產品質維持穩健。

銀行業務方面，台新銀行第一季稅後淨利63億元，加計新光銀行稅後淨利22億元後，合計稅後淨利達86億元。其中，台新銀行第一季淨手續費收入57億元，年增27.3%，主要來自財富管理及信用卡手續費收入成長；新光銀行淨手續費收入11.3億元，年增37.4%，財富管理業務表現亮眼。

壽險業務則成為獲利最大來源。新光人壽受惠保單服務邊際（CSM）穩定釋放及投資收益貢獻，第一季稅後淨利達119億元。初年度保費收入（FYP）達377億元，年成長78%，其中外幣保單占比達73.3%，有助提升資產負債配置效率並降低避險成本。

證券業務同樣受惠台股成交量能增長。台新證券第一季稅後淨利16億元，加計元富證券獲利後，合計稅後淨利達31億元。台新證券已於4月6日完成與元富證券合併，目前持續優化系統與整合資源，希望進一步擴大業務規模。

林維俊指出，自去年7月24日完成台新與新光金合併後，投信、人壽及證券子公司已陸續完成整併，銀行子公司的合併也正依規畫推進。未來將持續深化銀行、保險、證券及投信等核心業務整合，提升營運效率與客戶服務能力，並持續推動數位轉型及永續發展，強化集團競爭力。