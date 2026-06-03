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塑化也非塑化了？國喬、台化搶進半導體供應鏈 國喬連兩根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
AI熱潮刺激各產業轉型加入，除了面板、玻璃等轉機股受資金追捧，國喬、台化也搶進半導體供應鏈。記者余承翰／攝影
AI熱潮刺激各產業轉型加入，除了面板、玻璃等轉機股受資金追捧，國喬、台化也搶進半導體供應鏈。記者余承翰／攝影

AI熱潮刺激各產業轉型加入，除了面板、玻璃等轉機股受資金追捧，塑化股也加入轉型，先前台化（1326）喊出要成為科技業的「化工廚房」，發展電子特化品、低碳氫氣、高毛利複合材料；國喬（1312）5月29日在股東會中指出，將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場。國喬3日連續第二根跳空漲停，收14.55元，台化續創波段高點，收56.5元。

國喬董事長邱德馨表示，石化產業雖然正經歷景氣寒冬，但這正是推動轉型、重塑競爭力的最佳契機，有信心將國喬從傳統石化業，轉向為高值化、低碳化、全球化的高階複合材料供應商。

國喬指出，下半年將投入氫氣新事業，瞄準電子及半導體市場。高雄廠將新建一條高純度、高效率的電子級氫氣產線，並建置太陽能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。

國喬股價在股東會當天站上年線大關，而後股價一路向上衝高，今收14.55元，為波段新高。

而台化也在5月27日股東會中表明，往高值化複合材、半導體精細化學品、電子級氫氣等領域邁進，電子級氫氣可應用於半導體晶圓製程中的還原反應、清洗與保護環境，台化推動5N5高純度電子級低碳氫氣專案，規劃利用既有副產低碳氫作為原料，預定於2027 年第3季產出。

在高值化複合材料部分，台化深耕PC、PC/ABS等高值化改性材料，並投入芳香族尼龍、PEEK（聚醚醚酮）等高溫工程塑料開發，應用領域涵蓋無人機、人形機器人、AI伺服器、AI筆電、5G／6G 網通及半導體載具。台化指出，目前已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利。

國喬 台化 半導體 供應鏈

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