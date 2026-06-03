建大股東會／董座楊啟仁：強化全球布局迎戰挑戰

建大工業今（3）日召開股東常會，通過每股配發現金股利0.65元。展望2026年，董事長楊啟仁表示，雖然全球市場仍面臨地緣政治風險升溫，美伊衝突可能推升合成橡膠、碳黑等原油衍生原料價格，但建大透過精準成本控管、產品組合優化及全球產能布局調整，有信心持續提升營運韌性，為股東創造穩健獲利。

楊啟仁指出，技術創新與品牌國際化始終是建大長期發展的核心動能。建大自2008年至2026年已連續19年榮獲台灣精品獎肯定，累計獲獎產品達76件，為台灣輪胎產業少數長期獲得官方創新與品質肯定的品牌之一。

今年建大再有多項產品獲得台灣精品獎殊榮，包括專為冒險騎乘市場打造的K1274礫石越野公路車胎、K3204R全地形多功能車胎，以及鎖定美式巡航重機與輕型商用車市場的K6702與KR106等產品，展現持續深化研發與產品升級的成果。

在市場布局方面，建大持續透過運動行銷提升品牌能見度，積極參與北美及日本甩尾賽事，並與新生代賽車好手Nate Chen合作，擴大品牌在國際賽事領域的影響力。同時，針對歐美市場推出的「輕卡車訓練營」活動獲得通路商高度肯定，有助強化全球經銷體系與終端市場競爭力。

永續發展方面，建大今年獲選為光陽機車2026年度績優供應商，並於台北國際自行車展榮獲「Green Forward」獎項，展現公司在綠色製造與永續經營上的成果。此外，透過建大文教基金會超過30年的深耕投入，持續落實企業社會責任，將品牌精神從賽道延伸至日常交通安全領域。

面對2026年全球經濟成長放緩及地緣政治不確定性升高，楊啟仁表示，建大已提前做好因應準備。一方面積極投入新能源車與綠色載具專用輪胎開發，掌握未來交通工具轉型趨勢；另一方面持續優化全球產能配置，降低美伊衝突可能造成的物流瓶頸與供應鏈風險，同時因應各國關稅政策變化，強化整體營運彈性與市場競爭力。

楊啟仁強調，儘管外部環境充滿挑戰，但建大將持續以技術創新、品牌升級及全球布局三大策略作為成長主軸，朝向高附加價值產品與永續經營目標邁進，穩健提升企業長期競爭力。