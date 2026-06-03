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晶碩營收／5月7.1億元 年、月雙增 法人預期擴產效應有望顯現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

晶碩（6491）5月營收7.1億元，月增6.2%、年增36.7%；法人機構表示，業績成長主要係電商「618年中大促」的提前拉貨效應，以及高毛利產品在海外市場全面放量。

分析師指出，晶碩的矽水膠系列包括日拋透明片、彩片及散光片，取得相關認證後，於上半年進入加速出貨階段。預計2026年矽水膠的營收佔比將從先前的個位數躍升至單月15%，第2季將延續動能營收季增，日本、歐洲市場2026年預估雙位數成長。

產能方面，2026年矽水膠營收占比將提升至15%，預計大溪廠今年上半年月產能擴充至1,500萬片，南通廠目前月產能500萬片，第2季擴增至800萬片。越南新廠明年第1季開始量產，初期產能1,000萬片，首發為水膠產品，目標市場為中國與歐洲，長期目標營收100億元。

展望2026年在新品帶動下，預估營收占比日本達70%，歐洲約10%~15%，中國約15%，成長動能主要來自高毛利的日本與歐洲市場，再加上高階光學產品陸續推出，將帶動毛利率提升。

晶碩 營收 歐洲

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