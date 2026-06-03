晶碩營收／5月7.1億元 年、月雙增 法人預期擴產效應有望顯現

台灣虎航（6757）昨（2）日宣布，將於今年9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，旗下營運高雄出發航線將達14條。

2026-06-03 00:29