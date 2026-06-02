亞德客營收／5月年增40.4%創同期新高 Q2營業利益率可望持續攀高

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）2日公布5月自結合併營收39.09億元，月減9.9%、年增40.4%，創單月營收同期新高；累計前五月合併營收182.65億元，年增27.3%，續創同期新高。亞德客預告，第2季營業利益率可望持續提高。

亞德客稍早在法說中釋出正向訊息，第2季步入氣動元件市場銷售旺季，看好第2季營益率有機會創高，並上修今年營運展望，全年營收成長目標，由逾10%上調為15%至20%。

亞德客表示，中國大陸五一假期雖然工作天數較少，但5月營收及接單金額創同期新高，除了受惠市場需求處於上升周期外，集團持續提升品牌形象及開發新產品，進一步提高市場占有率，並增加成長動能。

目前，5月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨持續優於預期，而5月來自電池、機床設備、通用機械及紡織機械產業，有較好的出貨表現。

展望未來營運，亞德客指出，近期地緣政治影響原材料成本變動，尚在可控制範圍內，集團已提高海外市場的銷售價格，也不斷提升內部生產效率及改善產品銷售組合，4月營業利益率已創單月歷史新高，預期第2季營業利益率可持續提高。

亞德客表示，中國大陸政府提出十五五計劃強調智能製造及產業升級，有助帶動氣動元件市場需求，預期中國大陸政府仍會視狀況持續發布政策支持，集團對今年氣動產業需求，以及整體發展狀況，維持樂觀看法。