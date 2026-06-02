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外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

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第一金法說會／國票金有機會嗎？第一金首度鬆口談併購三條件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一金（2892）2日法說會明確否認與國票金（2889）合併傳聞，並指出併購須兼具規模、綜效與競爭力。第一金更看好AI供應鏈擴產及海外投資需求，今年將以放款、手續費及金融市場三大支柱驅動獲利，目標淨收益維持雙位數成長。

近期市場盛傳公股金控可能掀起整併潮，甚至點名第一金與國票金有機會成為「公民併」組合。對此，第一金管理階層首度正面回應，強調目前沒有相關規劃。

第一金表示，併購並非為了併而併，而是必須符合擴大規模、提升綜效及強化競爭力三大原則。若無法創造實質效益，併購本身就沒有意義。

雖然排除公民併傳聞，但第一金對今年獲利樂觀。第一金副總李淑玲說，今年整體淨收益目標年成長逾10%，4月底淨收益年增率已達11%。

其中，受惠科技業擴產、供應鏈投資及海外布局需求，一銀將全年總放款成長目標由原先約5%上修至9%至10%，幾乎翻倍成長；中小企業放款成長目標由3%提高至9%，外幣放款更由10%上修至17%。

李淑玲說，科技業續擴充產能，帶動資本支出與營運周轉金需求增加，企業對外投資同步升溫，也推升跨境金融服務需求。

從第1季數據來看，一銀總放款年增10.8%，其中外幣放款年增17.3%、大企業放款年增10.5%，均反映AI供應鏈投資熱潮持續發酵。

手續費收入方面，全年目標維持15%至16%成長，其中財管手收力拚20%以上增幅。

金融市場業務，雖然SWAP收益受降息預期及壽險業避險需求下降影響，預估由去年的137億元降至約105億元，但仍可維持百億元水準，並透過股債投資收益補足缺口。

除銀行本業外，第一金也積極強化非銀行事業獲利能力。第1季第一金證券獲利達5.11億元、年增325.8%，帶動非銀行子公司獲利占比由去年9%提升到12%。

面對近年華南金（2880）獲利動能崛起，第一金強調將持續壯大證券與人壽兩大事業，目標將非銀行獲利占比增至15%，透過多元獲利引擎迎戰公股金控新一輪競爭。

國票金 第一金

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