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宇隆衝刺機器人 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

宇隆（2233）昨（2）日宣布，進入機器人領域有重大突破，成功推出自有品牌「TUF ONE」微型諧波減速機與機電整合的關節模組，宣告插旗全球科技核心供應鏈。此外，也跨入歐洲快接頭廠高速運算需求的AI伺服器液冷關鍵元件通用快接頭。

宇隆昨日首度進軍台北國際電腦展，展示跨足科技前沿物理AI的轉型成果。隨AI運算與智慧自動化迎來爆發期，宇隆挾汽車、自行車等高階精密加工累積實力，相關成果持續向前推進。

尤其，宇隆進入機器人領域有重大突破。旗下自有品牌TUF ONE於展會首度亮相兩大次世代戰略產品，包括突破傳統體積限制的微型諧波減速機，主要應用於機器人靈巧手，不同於腱繩與微型行星的解決方案，微型諧波可使靈巧手動作更絲滑，耐用度與抓取的承重能力也大幅提高。

減速機與馬達高度整合的關節模組也在本次亮相，主要應用於機器人肩膀及手腕部分，亦為機器人精準執行任務時的重要關鍵模組。

宇隆協理陳俊皓表示，此次參展最大亮點，在於TUF ONE自主研發的微型諧波減速機。TUF ONE重新設計齒形規格與使同尺寸的減速機，體積不變，但能提供高出市面競品1.5倍的尖峰扭力，這正是機器人靈巧手追求極致輕量化與高扭力密度的最佳解答。

科技大廠開發機器人架構時，往往面臨設計端與製造端脫節的痛點，TUF ONE能在研發初期便與客戶協同合作，透過與客戶快速應對，打造TUF ONE在機器人工程服務領域的獨特競爭壁壘，成為機器人廠商不可或缺的策略夥伴核心關鍵。

機器人 歐洲

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