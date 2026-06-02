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凱基金法說會／第1季調整後獲利262億元創同期新高 展現爆發力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基金控總部。圖／凱基金控提供
凱基金控總部。圖／凱基金控提供

凱基金（2883）2日召開2026年第1季法人說明會，集團2026年第1季稅後淨利新台幣117億元，每股盈餘（EPS）0.69元；加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益後，第1季調整後獲利達262億元，換算每股獲利為1.55元，創下歷年同期新高。前四月累計自結稅後淨利175.9億元，加計FVOCI股票處分利益後的調整後累積獲利374.6億元，也帶動金控淨值較去年底增加800億元以上，普通股每股淨值達23元以上。

值得注意的是，FVOCI股票處分損益雖然不計入當期損益，但會直接反映在保留盈餘，這一部分仍屬可供分配盈餘之基礎。截至4月以來，子公司凱基人壽已適時實現近200億元資本利得，擴大可供分配盈餘基礎。

在各子公司表現部分，凱基人壽2026年第1季稅後淨利48億元，加計FVOCI股票處分利益後，調整後稅後淨利已達190.3億元，凸顯在資本市場操作的卓越績效。產品銷售上，凱基人壽2026年第1季初年度保費（FYP）252億元、年增28%，其中投資型保單較去年同期成長210%，美元保單占分期繳比重則提升到59%。第1季保險合約之合約服務邊際（CSM）釋出37億元到損益，單季新契約CSM增加82億元，截至3月底，CSM餘額為2,409億元。

凱基銀行2026年第1季稅後淨利21億元、年增23%，股東權益報酬率（ROE）達10.6%；其中，財富管理手續費收入年增23%，ONE KGI效益持續發酵，透過證券交割戶移轉及數位投放奏效下，新戶年增69%，也讓凱基銀行2026年第1季全行活存比拉至44.4%，有助於後續利差表現。

凱基證券為市場第二大券商，今年以來投資市場交易熱絡，在長期經營的客戶基礎下，各項業務表現明顯攀升，單季稅後淨利59.1億元、年增2.2倍，經紀手續費淨收益及淨投資收益均有亮眼的表現，經紀、承銷業務市占率排名穩居同業前二，股東權益報酬率繳出33.1%，遠優於產業平均。凱基證券持續深化經營財富管理業務，截至2026年3月底，財富管理業務規模也增至3,660億元、年增20%，相關營收年增逾三成。

凱基投信在股票型ETF及多資產ETF的布局發酵，2月推出以「不配息」為特點的凱基台灣TOP50（009816）受到市場熱烈迴響，產品研發能力受到市場肯定。整體發行受益權單位數及基金規模分別季增72%、30%，遠優於整體ETF同業表現，截至3月底受益人數突破95萬人次。凱基投信作為集團與客戶建立關係的重要管道，也會在持續擴大的客戶基礎之下，與其他子公司合作推動各項業務的成長。

中華開發資本2026年第1季稅後淨利1.9億元，資產管理業務規模為622億元，2026年下半年將陸續募集多檔新基金，包括叁號大健康基金、與Porsche Ventures合作之CDIB A-IM Fund及台灣創新科技母基金等，合計募集金額超過100億元。

凱基金控表示，後續仍將以優化財務結構、深化ONE KGI以驅動業務成長、保持穩健的股利政策為集團策略方向；其中，凱基人壽透過商品策略及資金運用雙管齊下強化財務韌性，同時以AI賦能數位技術，推動商品創新與服務場景的延伸；凱基銀行除了利用生態圈擴大客群外，也加速數位轉型及區域布局的腳步；凱基證券則將在既有經紀與財富管理的基礎上，發揮連結香港、新加坡區域平台的優勢，提供客戶一站式的跨境金融服務。

凱基金

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