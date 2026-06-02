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凱基金法說會／首季調整後獲利262億元創新高 每股賺1.55元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

受惠於股市投資表現，凱基金（2883）今年第1季今年首季稅後純益達116.9億元，加計FVOCI股票已實現之資本利得後，調整後獲利為262.1億元，創歷年同期新高；每股盈餘（EPS）為0.69元，調整後EPS為1.55元，ROE（股東權益報酬率）13.3％。凱基金控指出，展望今年金融市場動向，台灣和美國利率較可能維持不變，股市則持續看好。

凱基金控首季底總資產達4兆2,350億元，母公司業主權益為3,710億元，ROE（股東權益報酬率）為13.3%，雙重槓桿比率維持在116%。旗下子公司凱基人壽首季受惠於台股上漲動能，首季稅後純益48億元，加計FVOCI股票已實現資本利得約142億元，調整後獲利達190.3億元，是去年同期的3.1倍，至於代表保險公司未來利潤的保險契約服務邊際（CSM）餘額累計則已達2,409億元，包含首季新契約貢獻的82億元。

凱基銀行

凱基銀行今年首季稅後純益為21億元，年成長23%，財管手續費收入連三年成長20%以上，其中截至今年4月底，高雄資產管理專區的高資產客戶數已達400位以上，累計資產規模逾新台幣300億元，香港分行也持續擴大中，累計400戶以上客戶及200億元存款，將遞交香港財管業務申請；另受到證券交割戶移轉與銀行數位投放等挹注，新戶年成長69%，全行活存比達44%。

凱基證券與凱基投信

凱基證券首季稅後純益為59.1億元，較去年同期增加220%，ROE為33.1%優於同業平均，受到第1季市場熱絡且各業務表現優異，帶動淨收益較去年同期成長146%，經紀手續費收入年增70%，經紀與承銷業務均展現強勁競爭力，排名穩居同業前二；財富管理業務方面，資產管理規模年成長20%，截至第1季底為3,660億元 ;，財管相關營收年增30%。凱基投信公募基金管理資產規模3,990億元，在業內排名第9名。

利率與匯率展望

針對今年利率與匯率展望，凱基金控表示，台灣經濟基本面仍具韌性、GDP成長率高，核心CPI仍維持溫和成長，因此預期央行年底前有機會維持利率不變。不過，若中東戰事延長，進一步推升通膨預期，則可能出現較為緊縮的風險。今年影響市場的重要變數仍在地緣政治發展，尤其是中東戰爭後續走向，以及川普與伊朗相關談判進展等因素，都將牽動油價與通膨表現。

凱基銀行表示，若台幣利率升息一碼，推估一年對於利息收入的提升約為1億元以上。

在美國貨幣政策方面，凱基金控表示，後續仍須觀察美國聯準會新任主席華許的談話內容，市場過去普遍認為華許偏向鴿派，而川普對其也有類似期待。不過，目前美國核心通膨表現顯示商品通膨尚未進一步外溢至核心通膨，在通膨相對溫和的情況下，美國貨幣政策可能也將維持不動。

匯率方面，凱基金控表示，新台幣走勢向來深受股市與外資資金流向影響，過去新台幣匯率與台股表現具有高度連動性。近期台股表現強勁，外資也呈現匯入趨勢，與韓國市場情況有所不同，因此資金流向將是觀察新台幣後市的重要指標。

凱基金 EPS

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