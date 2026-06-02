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富邦人壽上繳現金股利114億元 金管會點頭

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金（2881）2日代子公司富邦人壽發布重大訊息指出，董事會決議通過發放現金股利114.2億元予母公司富邦金控，並已取得主管機關核准函，顯示富邦人壽在接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）後，資本與獲利體質仍維持穩健，也為富邦金控股利來源再添助力。

富邦人壽為富邦金控獲利主力子公司，近年受惠於投資收益表現穩定、保險本業獲利改善，以及新制接軌準備逐步到位，持續維持良好的資本水準。本次上繳114.2億元現金股利，不僅反映子公司獲利能力，也有助提升母公司可分配盈餘與股東報酬能力。

富邦金控董事會日前決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利配發率50.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。富邦金控表示，為避免造成股本過度膨脹並考量股東期待，富邦金控今年股利擬全數以現金配發。

至於未來股利政策，富邦金控總經理韓蔚廷於法說會中指出，配發率目前維持在40%到50%間，明年與未來幾年還是以現金股利為主，但不代表沒有股票股利的空間。

富邦人壽 股利

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