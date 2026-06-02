山林水4月自結稅後純益5,000萬元、每股賺0.28元

山林水（8473）2日公告自結數，4月自結稅後純益5,000萬元，年增60.66%，每股稅後純益（EPS）0.28元。

山林水第1季稅後純益2.22億元，年增33%，每股稅後純益1.23元。山林水表示，受惠於重大工程如期推進、高階水處理占比提升及營運效率優化，首季毛利率由去年同期29%提升至33%，反映近年高階水處理與長期營運布局已逐步轉化為穩定獲利能力。

山林水表示，目前已建立從半導體再生水供應、高科技廢水處理到大型工業再生水的整合服務能力；其中，在半導體再生水供應方面，已具備全台公共工程半導體供水市占率第一的實績。

山林水表示，在主要專案進度方面，永康再生水廠已穩定供應南部科學園區並持續擴充供水量；高山林楠梓再生水案則將串聯南部半導體S廊帶，未來分三階段供應再生水，最終供水量達每日7萬噸。此外，新竹科學園區「寶山二期污水處理工程」已於4月底進入試運轉，開始直接收受台積電（2330）2奈米廠製程廢水處理；台中「福田再生水工程」亦已順利產水。該案為全台最大工業用再生水廠，產水規模達每日5.8萬噸，預計下半年正式進入15年期營運維護。

山林水目前總體合約存量達318億元，包括在建工程88億元及水操作合約230億元。山林水表示，在既有工程如期執行與營收持續認列下，整體合約存量仍穩健增加，反映市場拓展與既有廠域深化進展良好。此外，綠山林持續投資功能提升，以滿足楠梓產業園區污水處理與增量需求；公司亦已於今年五月對綠山林持股比例由原來70%提升至100%，進一步提升長期營運收益與高階水處理布局。

除高階水處理外，山林水表示，亦持續深化循環經濟布局。旗下禾山林台中外埔綠能生態園區為全台首座穩定商轉的廚餘生質能廠，今年4月已完成二期整建修約並啟動工程，整體廚餘處理量能將由每年3萬噸提升至9萬噸，沼氣發電量亦將提升超過3倍至近千萬度綠電。公司並將從既有生廚餘厭氧發電，進一步整合熟廚餘去化、廚餘油回收與沼渣製肥等循環利用模式，打造更完整的資源循環體系。