快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金法說會／掌握台股上漲！股市賺近200億元 揭露明年股利方向

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

凱基金（2883）2日舉行2026年第1季法人說明會，今年首季凱基金控稅後純益達116.9億元，加計FVOCI股票已實現之資本利得後，調整後獲利為262.1億元，每股盈餘（EPS）為0.69元，調整後EPS為1.55元，ROE（股東權益報酬率）13.3％，其中凱基人壽前四月股票已實現獲利近200億元，將有利於明年度股利發放。

由於今年保險業接軌IFRS 17和TIS等新制，法人關切的股利政策，凱基金控財務長黃碧玲指出，由於FVOCI股票的處分利益如凱基人壽實現的資本利得，雖然不計入當期損益表的稅後純益，但會直接反映在保留盈餘中，這在法規上仍屬於可供分配盈餘。截至今年4月，凱基人壽已實現接近200億元的資本利得，調整後每股獲利已達到2.21元，而調整後每股淨值為23元。

黃碧玲說，金控對於股利政策將會進行全盤考量，首先是公司的財務規劃與子公司的業務發展需求，其次是凱基人壽申請上繳的股利發放需經金管會核准，因IFRS 17剛上線，相關規則仍需待主管機關進一步揭露，最重要的是管理層內部同樣會參考殖利率與過往的盈餘分配率放在天秤上做整合評估。

凱壽持續優化資產配置，在台股這一波強勁的漲勢中掌握投資契機。截至今年第1季底，凱壽總投資資產達2兆3,092億元，其中國內股票占比提升至10.2%，約2,351億元，在精準的投資操作下，國內股票加計FVOCI已實現資本利得的投資報酬率高達31.68%。

凱基人壽投資長謝欣欣表示，若累計今年前四月，凱壽帳面上雖認列損益表獲利61億元，但若包含FVOCI股票之已實現處分利益，調整後的實際獲利已高達257億元，較去年同期大幅成長288%。凱壽第1季CSM釋出至損益金額為37億元，年化攤銷率6.3%，今年預計全年度將穩定釋出150億元以上。

展望今年度股市前景，謝欣欣指出，在AI大潮流的帶動下，並非短暫的風潮，而是具備實質發展、應用並正在實現的長期趨勢。台灣身為全球科技島，擁有大量優質的產業與優秀公司布局在AI領域，因此凱基人壽對台股後市持續看好；在操作策略上，凱壽將持續維持相對積極的股市操作步調，隨著整體市場環境暢旺加上團隊投資績效持穩，預期股市全年度對金控的獲利貢獻將維持在相當良好的水準。

凱基金 股利

延伸閱讀

炒股更好賺！皇翔建設前5月股市賺近10億 超越去年本業獲利

更名凱基金（2883）衝上20元！集齊「公園套件」被股添樂讚貼心：股東卻大減13萬

台股4月漲翻天…三大退休基金 月賺1.3兆

華南金獲利三箭頭發威 法說會揭示併購三原則

相關新聞

獨家／兆豐金大股東壽險一進一退 南山人壽猛買躋身第九大

公股行庫皆於6月18日召開股東會，大股東名單變化亦受關注，其中龍頭兆豐金（2886）方面，南山人壽一年來大幅買進一舉進榜兆豐金第九大股東，其關係企業寶成（9904）則維持第11大。反而七年來穩定在前十的台灣人壽大幅減碼退出大股東序列，原為第十大股東的新加坡主權基金減碼退至第13。

星宇強化東北亞布局

星宇航空（2646）昨（1）日開航韓國首個台北-釜山，為經常往返東北亞的旅客提供更優質舒適的選擇。並計劃於今年8月開航首條歐洲航線-布拉格，正式進軍歐洲市場；10月也將開航峇里島，持續拓展全球航網版圖。

雷虎4月每股虧0.05元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布4月合併營收1.09億元、年增6.4%，單月虧損0.08億元，每股淨損0.05元。

豐興鋼筋跌價 牽動市況

鋼市出現降溫訊號。豐興（2015）昨（1）日鋼筋新價每公噸跌200元，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

華榮進擊 AI 高階線纜

華榮內外皆美，營運大爆發。線纜大廠華榮（1608）在今年營業報告揭露，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務，其中，旗下通信光纜應用於AI算力中心等建設，該公司規劃更新設備並投入智能高芯數蛛網光纜（WTR）。

統一超搶618購物節大餅

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻電商年中最大檔「618購物節」商機，投入上千萬元資源，串聯i預購、iOPEN Mall、i划算，以及交貨便、賣貨便等服務，打造自有電商生態系，並整合全台逾7,300家門市寄取件據點擴大布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。