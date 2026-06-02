凱基金法說會／掌握台股上漲！股市賺近200億元 揭露明年股利方向

凱基金（2883）2日舉行2026年第1季法人說明會，今年首季凱基金控稅後純益達116.9億元，加計FVOCI股票已實現之資本利得後，調整後獲利為262.1億元，每股盈餘（EPS）為0.69元，調整後EPS為1.55元，ROE（股東權益報酬率）13.3％，其中凱基人壽前四月股票已實現獲利近200億元，將有利於明年度股利發放。

由於今年保險業接軌IFRS 17和TIS等新制，法人關切的股利政策，凱基金控財務長黃碧玲指出，由於FVOCI股票的處分利益如凱基人壽實現的資本利得，雖然不計入當期損益表的稅後純益，但會直接反映在保留盈餘中，這在法規上仍屬於可供分配盈餘。截至今年4月，凱基人壽已實現接近200億元的資本利得，調整後每股獲利已達到2.21元，而調整後每股淨值為23元。

黃碧玲說，金控對於股利政策將會進行全盤考量，首先是公司的財務規劃與子公司的業務發展需求，其次是凱基人壽申請上繳的股利發放需經金管會核准，因IFRS 17剛上線，相關規則仍需待主管機關進一步揭露，最重要的是管理層內部同樣會參考殖利率與過往的盈餘分配率放在天秤上做整合評估。

凱壽持續優化資產配置，在台股這一波強勁的漲勢中掌握投資契機。截至今年第1季底，凱壽總投資資產達2兆3,092億元，其中國內股票占比提升至10.2%，約2,351億元，在精準的投資操作下，國內股票加計FVOCI已實現資本利得的投資報酬率高達31.68%。

凱基人壽投資長謝欣欣表示，若累計今年前四月，凱壽帳面上雖認列損益表獲利61億元，但若包含FVOCI股票之已實現處分利益，調整後的實際獲利已高達257億元，較去年同期大幅成長288%。凱壽第1季CSM釋出至損益金額為37億元，年化攤銷率6.3%，今年預計全年度將穩定釋出150億元以上。

展望今年度股市前景，謝欣欣指出，在AI大潮流的帶動下，並非短暫的風潮，而是具備實質發展、應用並正在實現的長期趨勢。台灣身為全球科技島，擁有大量優質的產業與優秀公司布局在AI領域，因此凱基人壽對台股後市持續看好；在操作策略上，凱壽將持續維持相對積極的股市操作步調，隨著整體市場環境暢旺加上團隊投資績效持穩，預期股市全年度對金控的獲利貢獻將維持在相當良好的水準。