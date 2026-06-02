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獨家／兆豐金大股東壽險一進一退 南山人壽猛買躋身第九大

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
兆豐金控董事長董瑞斌。葉佳華／攝影
兆豐金控董事長董瑞斌。葉佳華／攝影

公股行庫皆於6月18日召開股東會，大股東名單變化亦受關注，其中龍頭兆豐金（2886）方面，南山人壽一年來大幅買進一舉進榜兆豐金第九大股東，其關係企業寶成（9904）則維持第11大。反而七年來穩定在前十的台灣人壽大幅減碼退出大股東序列，原為第十大股東的新加坡主權基金減碼退至第13。

截至4月20日兆豐金股權比例達1%大股東名單，公股股東包括財政部持股比重8.2％、行政院國家發展基金6.19％、中華郵政3.59％及臺灣銀行2.62％，維持前四大股東，持股比例不變。另財政部所屬臺灣菸酒持股1.30％亦維持第12大。

值得注意的是，一年來較明顯的變化在壽險大股東，其中南山人壽以23.9萬張或1.61%持股一舉入列第九大股東，南山人壽多年來皆未在兆豐金大股東名單中，一年來大舉買進；南山人壽股東寶成則維持第11大，持股1.4%不變，寶成一直是兆豐的民股大股東。而近七年持股穩定在2%以上的台灣人壽已不在名單內，台壽去年仍以2.19％持股居第六大，一年來大幅減碼。

長年來穩定持股的國泰人壽以2.23%退一名至第六，相較去年持股略減0.02個百分點。兆豐金身為公股行庫績優生，配息穩定，全盛時期前十大股東囊括國泰人壽、富邦人壽、中國人壽（現為凱基人壽（2823））及台灣人壽四大壽險。

此外，ETF方面包括元大台灣高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）仍維持在前15大序列，與去年相較，0056由第八衝至第五名，0050亦由第15擠進第十大，反映基金持股大幅增加。

外資方面，台股重量級外資新加坡政府主權基金減碼0.42個百分點，名次降至第13。另包括先進星光基金、梵加德新興市場股票指數基金持股均略降，排名各退一位至第14、15。

兆豐金 南山人壽

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