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鳳凰擴張高端旅遊版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

鳳凰（5706）昨（1）日召開股東常會，董事長張巍耀表示，高端旅遊方案持續熱銷，將持續深化高端旅遊產品布局，其中2026年南極包船已完銷，2027年北極持續熱銷中，可望成為今年的新營運動能。

面對營運挑戰，張巍耀表示，在人工智慧產業領航下，台灣經濟表現斐然，但關稅議題影響、地緣政治的波動與疫後紅利的趨緩，確實為旅遊業帶來了結構性的挑戰。面對高票價、人力緊縮及通膨常態化所推升的經營成本，公司不採取低價競爭，而是透過全球產品線的戰略佈局、掌握新航點的先行優勢，並將新潮流元素注入行程優化，精準鎖定高價值團體旅遊市場。

鳳凰昨日股東會順利通過去年財報、盈餘分配、董事改選及其他相關議案。去年合併營收31.36億元，稅後純益2.88億元，每股稅後盈餘3.39元。股東會並通過發放每股現金股利4.5元，配息率超過100%，保持上市櫃25年以來連續發放股利。以昨日收盤價51.6元計算，殖利率來到8.7%。

展望後市，鳳凰表示，將持續深化高端旅遊產品布局，透過舉辦行程發表會，加強推廣歐洲河輪、南北極遊輪及極光旅遊等高端產品，其中2026年南極包船已完銷，2027年北極持續熱銷中。同時，也將持續參與大型旅展並強化社群媒體廣告投放，提升品牌曝光與市場能見度。

在郵輪旅遊部分，鳳凰旅遊持續推動基隆與高雄母港東北亞包船航程，主力銷售MSC榮耀號、歌詩達郵輪及麗星郵輪，市場反應熱烈。另也積極擴大歐洲、美加及東南亞等熱門目的地之 Flight Cruise（機加船）產品布局，提供更多元旅遊選擇。

在數位轉型方面，公司持續推動AI技術應用，透過導入AI工具優化消費者體驗與內部工作流程，進一步提升營運效能與服務品質。

高端 南極 北極

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