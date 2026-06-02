快訊

威力彩又槓上看7.7億！端午節前3生肖有偏財運 龍吃完肉粽再下注

南投不良舍監伸狼爪兩度夜襲國中生「抓鳥」 基於1原因判緩刑

上班快改道！國1南向高科路段大貨車撞護欄 回堵5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

華榮進擊 AI 高階線纜

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
線纜大廠華榮在今年營業報告揭露，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務。資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
線纜大廠華榮在今年營業報告揭露，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務。資料中心示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

華榮內外皆美，營運大爆發。線纜大廠華榮（1608）在今年營業報告揭露，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務，其中，旗下通信光纜應用於AI算力中心等建設，該公司規劃更新設備並投入智能高芯數蛛網光纜（WTR）。

另外，華榮特別指出，銅已成全球戰略金屬，該公司高品質「無氧銅」（DIP），應用於電力、電動車、發電機平角線，在綠色能源轉型商機上，發揮供應鏈優勢。

值得注意的是，AI科技帶旺相關供應鏈股票大漲，華榮業外大豐收，加上本業持續受惠台電強韌電網，線纜需求強勁，在手訂單滿檔。法人估，華榮第2季光是業外每股獲利有望貢獻約5元。

輝達黃仁勳旋風訪台，AI概念股直漲，華榮手握金居、合晶股票大受惠。據華榮第1季財報，華榮持有金居共約5,862張，帳面金額約13.86億元，每股平均持有均價約236.5元，若以金居昨日收盤價668元計算，帳面金額增值逾25.2億元，而華榮股本約63.27億元，換算第2季將可貢獻每股獲利約3.9元。

另，華榮持有合晶約5,951張，帳面金額約1.94億元，每股平均持有均價約32.7元，若以合晶昨日收盤價97元計算，帳面金額增值逾3.82億元，換算第2季潛在可貢獻每股獲利約0.6元。

本業方面，華榮持續受惠台電強韌電網計畫，華榮表示，近年受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，訂單可望一直接到2033年。

法人表示，台電今年固定資產投資計畫共2,611億元，僅次於去年2,690億元，仍處於台電投資高峰期，線纜業接單動能仍強勁。

另一方面，銅價維持高檔亦對線纜業帶來正向發展。線纜業表示，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，加上AI如火如荼發展，都拉高對電力設備需求，同步帶旺銅相關應用市場發展。

華榮表示，超高壓電力電纜上，將加速345kV高壓器材第二供應商認證，爭取年度新標案增加工程施工費用；低壓電力電纜上，製造設備陸續電控更新，提升技術及生產效益，擴大半導體相關建廠用線；橡膠電纜方面，華榮表示，工廠已完成更新橡膠押出機。

台電 股票

延伸閱讀

AI讓南亞一季賺贏前三年、董座喊「第2季更好」股價飆破百元關卡

美國AI巨人IPO募資 推動市場押注下一波亞洲AI贏家

黃仁勳旋風再掀科技宅熱 三大園區房市蓄勢待發

中市半導體投資動能強勁 三大方案吸引近1,500億元投資

相關新聞

星宇強化東北亞布局

星宇航空（2646）昨（1）日開航韓國首個台北-釜山，為經常往返東北亞的旅客提供更優質舒適的選擇。並計劃於今年8月開航首條歐洲航線-布拉格，正式進軍歐洲市場；10月也將開航峇里島，持續拓展全球航網版圖。

雷虎4月每股虧0.05元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布4月合併營收1.09億元、年增6.4%，單月虧損0.08億元，每股淨損0.05元。

豐興鋼筋跌價 牽動市況

鋼市出現降溫訊號。豐興（2015）昨（1）日鋼筋新價每公噸跌200元，越南和發高爐最新熱軋盤價每公噸降13美元、約當新台幣406元，凸顯一路上漲的鋼價面臨修正壓力，後市受到關注。

華榮進擊 AI 高階線纜

華榮內外皆美，營運大爆發。線纜大廠華榮（1608）在今年營業報告揭露，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務，其中，旗下通信光纜應用於AI算力中心等建設，該公司規劃更新設備並投入智能高芯數蛛網光纜（WTR）。

統一超搶618購物節大餅

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻電商年中最大檔「618購物節」商機，投入上千萬元資源，串聯i預購、iOPEN Mall、i划算，以及交貨便、賣貨便等服務，打造自有電商生態系，並整合全台逾7,300家門市寄取件據點擴大布局。

鳳凰擴張高端旅遊版圖

鳳凰（5706）昨（1）日召開股東常會，董事長張巍耀表示，高端旅遊方案持續熱銷，將持續深化高端旅遊產品布局，其中2026年南極包船已完銷，2027年北極持續熱銷中，可望成為今年的新營運動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。