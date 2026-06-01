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巧新4月EPS 0.01元 匯率波動壓抑單月淨利

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）應主管機關要求公布今年4月自結損益，受惠汽車產業客戶需求穩定，貢獻2026年4月自結合併營收為5.95億元，稅前淨利320萬元，每股稅後盈餘(EPS)0.01元。4月自結毛利率相較上一季提升，但因匯率波動單月業外損失約2,880萬元，致使每股稅後盈餘減少(EPS)0.12元。

巧新表示，4月份雖受到國際匯率波動，短期壓抑單月淨利表現，核心本業營運依舊展現高度韌性。受惠於全球豪華車、超跑等品牌車廠客戶對客製化鍛造輪圈的剛性需求穩健，帶動4月合併營收維持近6億元的高檔水準。尤其在淨零碳排趨勢下，巧新近年積極推廣的再生鋁料RESAICAL，隨著終端品牌車廠的滲透率持續提升，拉高使用率達60％。

展望未來，隨著下半年汽車產業傳統旺季即將到來，主要品牌車廠的拉貨力道放大，加以本年度再生鋁之銷售與使用率皆大幅增加，至今年底將可大幅降低總存貨庫存；同時，公司屏東廠的產能利用率在製程優化與自動化效益顯現下正穩步拉升，有助於發揮規模經濟效應並降低生產成本。

營收 匯率

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