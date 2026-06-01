炒股更好賺！皇翔建設前5月股市賺近10億 超越去年本業獲利

房市買氣降溫，但建商靠股市賺得更快。皇翔建設（2545）今（1）日召開股東會，除通過每股配發現金股利2.8元外，最受市場關注的反而是其業外投資成績。根據公司統計，今年截至5月底止，已處分台積電、台達電及南亞科等股票共27筆交易，累計處分利益約9.48億元，已超越去年全年稅後淨利。

皇翔去年合併營收60.76億元，稅後淨利約6.81億元，每股稅後純益（EPS）1.92元，股東會通過配發每股現金股利2.8元。雖然獲利較前一年明顯下滑，但配息水準仍高於每股獲利。

值得注意的是，受到央行選擇性信用管制及房市觀望氣氛影響，建商推案與銷售速度普遍放緩。皇翔總經理廖宇祥在股東會上坦言，目前房市交易量較過去明顯減少，希望未來相關管制措施能適度調整，讓市場恢復正常發展。

皇翔近年積極布局台股，成為營運另一項亮點。公開資訊顯示，公司今年陸續處分台積電、台達電及南亞科等持股，其中僅前5個月的累計處分利益就達9.48億元，不僅超過去年全年獲利，也凸顯在股市熱絡之下，建商資金運用出現新的方向。

對於房市後市，皇翔仍維持審慎樂觀看法。廖宇祥表示，雖然房市受到政策及市場氣氛影響，但國內經濟基本面仍穩健，加上房地產具備抗通膨特性，自住與資產配置需求仍然存在。

此外，皇翔今年預計推出的新案以板橋都更案「寶格利」為主，總銷規模約240億元，其餘則以銷售既有建案為主，在市場趨於保守下，推案策略也轉趨審慎。