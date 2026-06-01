AI 驅動半導體應用強勁需求 法人調升上銀獲利預估及目標價

上銀（2049）隨近期台灣工具機廠商在手訂單進一步增加，線性傳動元件供需動態正轉趨更加有利，法人認為，AI驅動的強勁半導體應用需求將優化產品組合並帶來潛在利潤率上檔，調升獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，工具機需求自2026年第1季以來全面回溫，日前針對台灣工具機廠商最新訪查顯示，在手訂單進一步季增10%至30%，顯示原本供不應求的線性傳動元件，目前市場供需動態轉趨更為有利。

工具機訂單穩健成長，從下游應用產業持續上修資本支出可以佐證，法人統計，主要終端應用的資本支出本季至今已上修5%至30%。繼3月宣布三年來首度調價後，若供給缺口進一步擴大，上銀產品平均售價將具上調空間，意味下半年營收表現可望優於預期。

AI驅動半導體強勁上升周期，法人看好，上銀毛利率將隨產能利用率維持高檔，加上高精度、高利潤率的半導體應用比重持續上升，將呈現穩步季增態勢。

受惠先進封裝與檢測設備需求強勁，法人評估，上銀憑藉大銀微系統在精密定位平台與先進傳動控制解決方案上的技術優勢，加上今年半導體應用比重突破 50%，將可充分受惠先進製造與高階技術的結構性成長，進一步優化產品組合與利潤結構。

法人預期，上銀在高產能利用率、調價及半導體應用營收比重提升下，將帶動利潤率加速擴張，供需動態轉趨更有利將支撐平均售價上調，目前市場仍低估產品組合優化所帶來的潛在利潤率上檔。