鳳凰股東會／通過超額配發每股現金股利4.5元

鳳凰（5706）1日召開股東常會，通過發放每股現金股利4.5元，配息率超過100%，並保持上市櫃25年以來連續發放股利。以5/29收盤價計算，殖利率來到8.9%。

股東會中順利通過各項財務報表、盈餘分配、董事改選及其他相關議案。114年合併營收31.36億元，淨利歸屬母公司業主2.88億元，每股稅後盈餘3.39元。

展望後市，鳳凰旅遊將持續深化高端旅遊產品布局，透過舉辦行程發表會，加強推廣歐洲河輪、南北極遊輪及極光旅遊等高端產品，其中2026年南極包船已完銷，2027年北極持續熱銷中。

同時，也將持續參與大型旅展並強化社群媒體廣告投放，提升品牌曝光與市場能見度。

在郵輪旅遊部分，鳳凰旅遊持續推動基隆與高雄母港東北亞包船航程，主力銷售MSC榮耀號、歌詩達郵輪及麗星郵輪，市場反應熱烈。另也積極擴大歐洲、美加及東南亞等熱門目的地之 Flight Cruise（機加船）產品布局，提供更多元旅遊選擇。

獎勵旅遊市場持續蓬勃，除剛完成企業千人遊日本獎勵案，其他各區域之需求仍強勁，將努力爭取，以期為營收成長增添動能。

鳳凰旅遊持續努力ESG永續經營，節能減碳、環保愛地球，號召員工參與淨山、淨灘、捐血等公益活動。並持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇。

在數位轉型方面，公司持續推動AI技術應用，透過導入AI工具優化消費者體驗與內部工作流程，進一步提升營運效能與服務品質。鳳凰旅遊未來將持續朝向「高端化、深度化、數位化、體驗化」方向發展，強化核心競爭力，掌握旅遊市場新商機。