揚眉吐氣！華南金前四月稅後純益年增60% 股價長紅收復月線

華南金（2880）股價先前一路破底，更一度跌破年線，慘摔至29.6元，但在5月29日止跌，1日盤中更大漲逾8%，收復年線、月線關卡，回升至33元之上。華南金28日舉行法說會，前四月稅後純益111.14億元，寫史上同期新高，年增六成。

華南金4月27日公告股利後，隔天股價重挫逾6%，雖後續股價有出現反彈，但仍一路下跌破底，直到今日才長紅大漲。

值得注意的是，前四月非銀行子公司獲利占比從13%提升到27%，「獲利三箭頭」包括高資產財管業務、海外市場獲利、以及證券收益。

銀行高資產財管業務部分，統計到4月底止，華南銀高資產客戶數2,867戶、年增166%；管理資產規模（AUM）2,430億元、年增134%。海外布局部分，前四月OBU及海外分行（不含大陸分行）稅前獲利18.97億元、年增95%，獲利貢獻18.5%，顯示海外金融已成重要獲利來源。

華南銀總經理黃俊智指出，持續耕耘財富管理方面的手續費收入，今年前四月財管手收已突破50億元，達成率接近135%，全年目標挑戰雙位數成長。未來將透過數位經營、高資產客群服務與差異化商品，持續提升財管貢獻度。

華南金股利合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，以2025年EPS 1.9元計算，現金配發率71%，整體盈餘分配率76%。

華南金在上周五爆出逾12萬張大量後，今股價發動攻勢，盤中大漲逾8%，一度觸及33.25元，即將挑戰季線反壓。