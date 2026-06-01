聽新聞
0:00 / 0:00
揚眉吐氣！華南金前四月稅後純益年增60% 股價長紅收復月線
華南金（2880）股價先前一路破底，更一度跌破年線，慘摔至29.6元，但在5月29日止跌，1日盤中更大漲逾8%，收復年線、月線關卡，回升至33元之上。華南金28日舉行法說會，前四月稅後純益111.14億元，寫史上同期新高，年增六成。
華南金4月27日公告股利後，隔天股價重挫逾6%，雖後續股價有出現反彈，但仍一路下跌破底，直到今日才長紅大漲。
值得注意的是，前四月非銀行子公司獲利占比從13%提升到27%，「獲利三箭頭」包括高資產財管業務、海外市場獲利、以及證券收益。
銀行高資產財管業務部分，統計到4月底止，華南銀高資產客戶數2,867戶、年增166%；管理資產規模（AUM）2,430億元、年增134%。海外布局部分，前四月OBU及海外分行（不含大陸分行）稅前獲利18.97億元、年增95%，獲利貢獻18.5%，顯示海外金融已成重要獲利來源。
華南銀總經理黃俊智指出，持續耕耘財富管理方面的手續費收入，今年前四月財管手收已突破50億元，達成率接近135%，全年目標挑戰雙位數成長。未來將透過數位經營、高資產客群服務與差異化商品，持續提升財管貢獻度。
華南金股利合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，以2025年EPS 1.9元計算，現金配發率71%，整體盈餘分配率76%。
華南金在上周五爆出逾12萬張大量後，今股價發動攻勢，盤中大漲逾8%，一度觸及33.25元，即將挑戰季線反壓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。