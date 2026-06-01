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皇翔股東會／董座罕見缺席！今年僅推1案 靠這3檔股票賺9億

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
皇翔建設1日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
皇翔建設1日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

皇翔（2545）1日召開股東會，董事長廖年吉因流感缺席，改由總經理廖宇祥主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利2.8元。廖宇祥表示，房市受到政策影響觀望氛圍濃厚，但國內經濟基本面仍強，房地產擁有保值抗通膨特性，預期仍有剛性需求。

皇翔今日股東會，廖年吉罕見缺席，皇翔董娘廖林淑花表示，因廖年吉流感，怕傳染給大家，所以此次沒有出席，謝謝大家關心。

廖宇祥表示，近年房市受到選擇性信用管制影響，市場瀰漫觀望氛圍，交易量明顯放緩，此外，在全球通膨壓力下，營建業面臨營建成本上漲，甚至還有土方問題等，整體而言，房市面臨諸多結構性變化，經營環境較往年更具有一定的挑戰。

不過，廖宇祥也說，國內經濟基本面仍強，且通膨壓力升溫，購置不動產抗通膨的資產需求仍在，今年審慎樂觀面對市況。

推案方面，皇翔發言人王繼華指出，今年預計推出板橋「寶格利」，全案含地主總銷約240億元，現階段則持續銷售預售案萬華區「Aster One」、中正區「皇翔柏金」等以及成屋「皇翔幸薈」、「皇翔泱美」等。

此外，業外投資方面，皇翔過去一年來頻繁進出電子股股票，曾買進包括台積電（2330）、台達電（2308）、南亞科（2408）、廣達（2382）、旺宏（2337）等。若統計今年到至5月31日止，皇翔則共公告處分台積電、台達電、南亞科股票，合計27筆，處分利益合計約達9.48億元。

王繼華指出，由於房市受到政策壓抑，因此公司近來加重在業外投資力道，以增加資金上的運用，現階段暫時都是以短線操作為主。

皇翔建設總經理廖宇祥。記者朱曼寧／攝影
皇翔建設總經理廖宇祥。記者朱曼寧／攝影

皇翔建設總經理廖宇祥。記者朱曼寧／攝影
皇翔建設總經理廖宇祥。記者朱曼寧／攝影

房市 通膨 皇翔

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