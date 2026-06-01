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AI讓南亞一季賺贏前三年、董座喊「第2季更好」股價飆破百元關卡

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
南亞董事長吳嘉昭。記者謝柏宏／攝影
南亞董事長吳嘉昭。記者謝柏宏／攝影

台塑集團近期連續召開股東會，集團確立往半導體材料方向邁進，進軍AI上游供應鏈，南亞（1303）上週五舉辦股東會，董事長吳嘉昭表示，電子產業全力發展，帶動南亞第1季的獲利就超越前三年的獲利總和，並預期第2季還能再大幅增加。南亞股價1日急拉至漲停板107.5元，衝上百元大關。

吳嘉昭表示，AI帶動電子材料發展，而這波AI浪潮持續擴散到地端、邊緣運算、ASIC等，預料AI技術發展會愈來愈成熟、應用愈來愈多，並不擔心AI會泡沫化。

吳嘉昭指出，南亞電子材料占營收比重已達五成，後續有望成長至六成；各項電材產品中，環氧樹脂、玻纖布、玻纖絲產能利用率接近滿載；銅箔基板及銅箔，整體操作率也達八至九成。

法人表示，南亞受惠AI伺服器、高速運算及高階載板需求提升，高頻高速材料、銅箔基板ABF載板等高階電子材料需求與日俱增，相關產品組合與獲利結構有機會進一步改善。

而南亞也將投入半導體、醫療材料、電力解決的領域，半導體部分如製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級CO2、氟系塑膠管材等產品開發。資本支出部分，將投入148億元擴建嘉義廠區氟系塑膠管材、管件及大陸惠州銅箔、昆山環氧樹脂等案，可創造年產值約135億元。

電力解決方案上，南亞表示，鑑於大型資料中心設立後的電力需求，南亞除既有配電產品外，也與國內外公司合作，爭取電網商機，由「單一設備供應商」轉型為「電力系統解決方案提供者」。

南亞今以98.7元開高，股價急拉至漲停板，攻上107.5元，站上百元大關。

南亞 AI 台塑集團

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