快訊

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球貨櫃輪5月運價急速上漲長榮、萬海股價創波段新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球貨櫃輪5月運價急速上漲，讓貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）即將要公布的5月營收出現想像空間。貨櫃三雄包含長榮、陽明及萬海早盤股價上漲，其中長榮股價一度達224.5元，萬海一度達85.9原都創近期波段高。

法人分析，6月運價持續上揚當中，6月營收也有想像空間，推升第2季營收與獲利表現有望較第1季出色。隨著運價上漲長榮海運、萬海的船舶布局擴增最快，受惠於運價反彈的挹注可期。

全球貨櫃輪運價4月開始反彈效益逐步顯現，長榮、陽明、萬海及台驊（2636）出現睽違近一年4月營收同步年、月「雙增」走勢。距離全球貨主趕在7月24日美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅落日前出貨，6月「大搶艙」多頭榮景再現，推升運價向上攀升。

長榮海運4月合併營收313.59億元，月增14.14、年增4.51%；陽明4月營收為142.28億元，月增14.23%、年增13.88%；萬海航運4月營收為129.31 億元，月增22.88 %、年增13.05%；國內最大的貨櫃物流業者台驊控股4月合併營收18.89億元，月增13.85%、年增10.46%。

長榮海運受惠成本效益發揮，以第2季的運價較第1季大幅成長，再加上4、5月的營收開始回升推估，第2季的獲利表現有望比首季稅後純益 83.04億元，年減69.65%，每股盈餘（EPS）3.84元還要出色。

萬海航運船隊成長幅度最大，從近洋線霸主到近年來擴大布局北美線，強化環保船隊布局，隨著遠東-北美線開航，萬海也增加船舶數量，2026年2月初已有1艘7,000 TEU新船投入營運，年內預計再接收5艘新船，包括7,000 TEU船舶1艘及8,700 TEU船舶4艘，同時規劃出售船隊中3艘5,600 TEU船舶。

隨著船隊擴大，萬海第1季的獲利表現已經領先陽明，首季獲利雖受到整體運價低於去年，然而下滑幅度三雄最小，僅12.1%，每股盈餘（EPS）為2.73元；隨著美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收出現年、月雙增，5月營收看俏，推升第2季的獲利表現出現想像空間。

運價 萬海 長榮

延伸閱讀

貨櫃三雄營收 法人唱旺

貨櫃海運價 本月漲勢擴大…5月來主要航線平均漲逾四成

鴻海（2317）股東會行情爆發！劉揚偉喊「年賺2個股本」股價飆289元漲停創19年新高

全球市場觀測站／新興債邊境債 搶鏡

相關新聞

CoPoS 話題熱 台玻技術吸睛 跨足電子級微薄玻璃領域已有具體成果

晶圓龍頭先進封裝技術CoPoS話題熱度升溫，涉及先進封裝玻璃基板等，台鏈搶市進度受關注。其中，台玻（1802）因跨足電子級微薄玻璃領域已有具體成果，品質媲美日系供應商，且已可供應國內外電子大廠，最受矚目。

皇昌營運邁向收成期

皇昌營造（2543）今年營運迎來收成期；在「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大案完工下，不僅今年業績可望亮眼大爆發，且大批工程人員、技術專家陸續轉進四接工程案下，皇昌將躍升營造國家隊，為國家級能源打下堅實基礎建設。

隆大建案總銷規模210億

政府打炒房政策持續發酵、房市交易急凍，隆大（5519）展現穩健經營韌性。董事長陳武聰表示，多年來堅持保守穩健經營原則，在景氣低迷期間反而累積充足案源，目前成屋與興建中個案總銷規模達210億元以上，可望成為未來數年營運成長的重要動能。

砸逾3億買庫藏股超霸氣！皇昌江程金：全部轉讓員工

國內老牌上市營造大廠皇昌營造（2543）展現強勁營運實力！隨著「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程（第I103S標）」，以及「捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程」等兩大國家級指標重大建設今年將相繼完工下，皇昌營造今年業績將迎來歷史性的亮眼大爆發。

中華電股東會歷時18.5小時 打破上市櫃紀錄

中華電信29日上午9時舉行股東會，工會召集成員上台發言踴躍，股東會變成勞資協商會，一路開到昨（30）日凌晨3時28分才結束，共開了18個小時28分鐘才散會，創台股上市櫃公司最長股東會紀錄。

皇翔、長虹接力召開股東會

皇翔、長虹等營建公司將陸續召開股東會，皇翔股東會為1日，長虹股東會為4日。另，營建資優生華固建設則將於6月2日除權息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。