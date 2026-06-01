全球貨櫃輪5月運價急速上漲長榮、萬海股價創波段新高

全球貨櫃輪5月運價急速上漲，讓貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）即將要公布的5月營收出現想像空間。貨櫃三雄包含長榮、陽明及萬海早盤股價上漲，其中長榮股價一度達224.5元，萬海一度達85.9原都創近期波段高。

法人分析，6月運價持續上揚當中，6月營收也有想像空間，推升第2季營收與獲利表現有望較第1季出色。隨著運價上漲長榮海運、萬海的船舶布局擴增最快，受惠於運價反彈的挹注可期。

全球貨櫃輪運價4月開始反彈效益逐步顯現，長榮、陽明、萬海及台驊（2636）出現睽違近一年4月營收同步年、月「雙增」走勢。距離全球貨主趕在7月24日美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅落日前出貨，6月「大搶艙」多頭榮景再現，推升運價向上攀升。

長榮海運4月合併營收313.59億元，月增14.14、年增4.51%；陽明4月營收為142.28億元，月增14.23%、年增13.88%；萬海航運4月營收為129.31 億元，月增22.88 %、年增13.05%；國內最大的貨櫃物流業者台驊控股4月合併營收18.89億元，月增13.85%、年增10.46%。

長榮海運受惠成本效益發揮，以第2季的運價較第1季大幅成長，再加上4、5月的營收開始回升推估，第2季的獲利表現有望比首季稅後純益 83.04億元，年減69.65%，每股盈餘（EPS）3.84元還要出色。

萬海航運船隊成長幅度最大，從近洋線霸主到近年來擴大布局北美線，強化環保船隊布局，隨著遠東-北美線開航，萬海也增加船舶數量，2026年2月初已有1艘7,000 TEU新船投入營運，年內預計再接收5艘新船，包括7,000 TEU船舶1艘及8,700 TEU船舶4艘，同時規劃出售船隊中3艘5,600 TEU船舶。

隨著船隊擴大，萬海第1季的獲利表現已經領先陽明，首季獲利雖受到整體運價低於去年，然而下滑幅度三雄最小，僅12.1%，每股盈餘（EPS）為2.73元；隨著美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收出現年、月雙增，5月營收看俏，推升第2季的獲利表現出現想像空間。