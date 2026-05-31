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CoPoS 話題熱 台玻技術吸睛 跨足電子級微薄玻璃領域已有具體成果

經濟日報／ 記者陳美玲李珣瑛／台北、新竹報導
台玻董事長林伯豐。記者曾吉松／攝影 曾吉松
台玻董事長林伯豐。記者曾吉松／攝影 曾吉松

晶圓龍頭先進封裝技術CoPoS話題熱度升溫，涉及先進封裝玻璃基板等，台鏈搶市進度受關注。其中，台玻（1802）因跨足電子級微薄玻璃領域已有具體成果，品質媲美日系供應商，且已可供應國內外電子大廠，最受矚目。

台玻高層指出，旗下確實有半導體級產品與晶圓大廠透過客戶共同開發並獲得主要廠家認證，但不便對合作對象或客戶評論。

台積電、三星、英特爾等國際巨頭都積極投入面板封裝技術，台積電並將面板級封裝命名為「CoPoS」，全名為「Chip-on-Panel-on-Substrate 」，最大改變是從傳統圓形晶圓片改為方形的玻璃或有機基板，外傳最快2028年量產。

據悉，目前晶圓龍頭在玻璃基板領域合作的主要對象為康寧，若台玻成功開發出相關產品，則可望成為第二家打入玻璃基板供應商。此外，業內也認為，台玻在玻纖布進軍CoWoS領域已有豐碩成果，可望為進軍CoPoS板材打底，將有望擴大AI領域戰果。

據了解，台玻電子級玻璃已達到日產能120噸，目前已量最薄型0.33mm玻璃，玻璃標準尺寸為 1245mm×1092mm，測試品質追上美日系供應商。

根據台玻的說法，該公司並非直接與晶圓龍頭合作，而是透過客戶一起開發產品。從實績來看，包括CCL、PCB均有共同開發合作。在CCL領域，台玻共有九家客戶，而其中兩家與台積電共同開發，近期已經配合客戶大量出貨，且在可以預期的未來，量體會愈來愈大。

從玻纖布產品來看，台玻產品在熱膨脹係數（CTE）具備全球競爭力。

台玻 英特爾 台積電

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