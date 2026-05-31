隆大建案總銷規模210億

皇昌營造（2543）今年營運迎來收成期；在「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大案完工下，不僅今年業績可望亮眼大爆發，且大批工程人員、技術專家陸續轉進四接工程案下，皇昌將躍升營造國家隊，為國家級能源打下堅實基礎建設。

2026-05-31 23:37