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隆大建案總銷規模210億

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

政府打炒房政策持續發酵、房市交易急凍，隆大（5519）展現穩健經營韌性。董事長陳武聰表示，多年來堅持保守穩健經營原則，在景氣低迷期間反而累積充足案源，目前成屋與興建中個案總銷規模達210億元以上，可望成為未來數年營運成長的重要動能。

法人表示，隆大公司治理到位，經營團隊表現出色；去年房市環境快速惡化，但隆大年度稅後純益11億元，EPS4.96元、優於前一年的3.9元，展現穩定獲利與回饋股東的能力。

隆大副董事長陳又齊指出，儘管市場氣氛保守，隆大仍持續穩步推進既有案源布局。今年主要銷售個案包括「鳳凰天畝III」、「鳳凰Villa」、「鳳凰天畝V」、「閱鳳凰」、「鳳凰萃」及「鳳凰橋科ONE」等六大成屋案，扣除已售及已入帳部分，截至今年5月底仍有約60億元可供銷售，將成為未來營收的重要來源。

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