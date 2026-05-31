快訊

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

聽新聞
0:00 / 0:00

皇昌營運邁向收成期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

皇昌營造（2543）今年營運迎來收成期；在「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大案完工下，不僅今年業績可望亮眼大爆發，且大批工程人員、技術專家陸續轉進四接工程案下，皇昌將躍升營造國家隊，為國家級能源打下堅實基礎建設。

近年積極參與國家大型基礎建設的皇昌營造，今年營運迎來收成爆發期，其中將緩解全國最繁忙交流道之一的「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」與「捷運萬大線之中和到樹林區段標工程」，兩大國家級指標建設相繼完工下，今年業績可望有亮眼表現。

皇昌營造指出，隨著兩大工程標案完工，大量頂尖工程人員、技術專家，以及高價值重型機具將卸下重任。這群「即戰力」將轉進現有工程案和第四天然氣接收站海事工程標案（四接），不僅將大幅提升皇昌整體資產與人力調配的周轉效率，更讓集團在營建業近年最棘手的「工料雙漲」與通膨推升物資上漲的寒冬中，充分發揮垂直整合、一條龍效益。

隨全球電子大廠紛紛來台設立總部，帶動巨量的國家級能源基礎建設需求，讓「增氣減煤」的綠能轉型政策具備高度急迫性。已超前部署的皇昌營造，不僅深耕三接天然氣工程外，更拿下四接428.2億元的海事工程標案，扛起穩定北台灣科技產業用電的關鍵工程。

在近年積極布局下，目前皇昌營造自有船機隊已擴大至52艘，為全國規模最大的海事工程機隊；未來在推進其他港區更新或離岸能源設施時，這支龐大的海上戰力將為公司構築出極高的技術壁壘與競爭優勢，持續挹注中長期成長動能。

接下來在人員機具陸續到位、一條龍優勢與在建工程儲備充足的互補下，皇昌營造還需克服環境挑戰，不過整體來說，有信心今年營收、獲利表現可望展現極強的成長爆發力。

捷運 業績 國家隊

延伸閱讀

砸逾3億買庫藏股超霸氣！皇昌江程金：全部轉讓員工

核能與鈾礦成戰略資源焦點 009821全台獨家6月1日重磅開募

鴻海（2317）股東會行情爆發！劉揚偉喊「年賺2個股本」股價飆289元漲停創19年新高

黃正忠／新橋「鋅」希望

相關新聞

CoPoS 話題熱 台玻技術吸睛 跨足電子級微薄玻璃領域已有具體成果

晶圓龍頭先進封裝技術CoPoS話題熱度升溫，涉及先進封裝玻璃基板等，台鏈搶市進度受關注。其中，台玻（1802）因跨足電子級微薄玻璃領域已有具體成果，品質媲美日系供應商，且已可供應國內外電子大廠，最受矚目。

皇昌營運邁向收成期

皇昌營造（2543）今年營運迎來收成期；在「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大案完工下，不僅今年業績可望亮眼大爆發，且大批工程人員、技術專家陸續轉進四接工程案下，皇昌將躍升營造國家隊，為國家級能源打下堅實基礎建設。

隆大建案總銷規模210億

政府打炒房政策持續發酵、房市交易急凍，隆大（5519）展現穩健經營韌性。董事長陳武聰表示，多年來堅持保守穩健經營原則，在景氣低迷期間反而累積充足案源，目前成屋與興建中個案總銷規模達210億元以上，可望成為未來數年營運成長的重要動能。

砸逾3億買庫藏股超霸氣！皇昌江程金：全部轉讓員工

國內老牌上市營造大廠皇昌營造（2543）展現強勁營運實力！隨著「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程（第I103S標）」，以及「捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程」等兩大國家級指標重大建設今年將相繼完工下，皇昌營造今年業績將迎來歷史性的亮眼大爆發。

中華電股東會歷時18.5小時 打破上市櫃紀錄

中華電信29日上午9時舉行股東會，工會召集成員上台發言踴躍，股東會變成勞資協商會，一路開到昨（30）日凌晨3時28分才結束，共開了18個小時28分鐘才散會，創台股上市櫃公司最長股東會紀錄。

皇翔、長虹接力召開股東會

皇翔、長虹等營建公司將陸續召開股東會，皇翔股東會為1日，長虹股東會為4日。另，營建資優生華固建設則將於6月2日除權息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。