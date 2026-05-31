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砸逾3億買庫藏股超霸氣！皇昌江程金：全部轉讓員工
國內老牌上市營造大廠皇昌營造（2543）展現強勁營運實力！隨著「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程（第I103S標）」，以及「捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程」等兩大國家級指標重大建設今年將相繼完工下，皇昌營造今年業績將迎來歷史性的亮眼大爆發。
在營運面迎來大豐收的同時，皇昌營造在資本市場亦展現強烈信心；公司董事會在5月19日通過歷年最大規模之庫藏股計畫，預定自5月19日至7月18日之兩個月，買回2萬張股票，預定買回價格在35元至70元間。
自5月19日啟動至29日、不到10天時間，皇昌已積極買回6,999張，累計投入金額達3億1,653萬元，平均每股買回價格為45.23元，已占公司已發行股份之1.32%。
據悉，皇昌董事長江程金拍板，買回庫藏股將全部轉讓予員工。
皇昌營造強調，本次買回股份將全數用於轉讓予員工。鑑於公司目前在手案量破千億元，面臨長期的工程執行需求，此舉不僅能落實公司治理、有效激勵並留任核心海事與工程技術團隊，更向資本市場明確傳遞出公司對未來獲利持續成長的絕對信心。
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