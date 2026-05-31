中華電股東會歷時18.5小時 打破上市櫃紀錄

中華電信（2412）29日上午9時舉行股東會，工會召集成員上台發言踴躍，股東會變成勞資協商會，一路開到昨（30）日凌晨3時28分才結束，共開了18個小時28分鐘才散會，創台股上市櫃公司最長股東會紀錄。

中華電信股東會由董事長簡志誠主持，會中承認2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案及解除董事競業禁止限制案等議案。

過往中華電信股東會就以「漫長」著稱，前董事長蔡力行時期曾從上午9時開到半夜23時57分。今年股東會前，中華電信工會就有備而來，揚言要開「過夜」，結果真的從29日上午9時開到30日凌晨3時28分才投票通過所有議案，創新紀錄。

簡志誠在股東會上表示，中華電信2025年財務績效再度超越財測，營收與每股盈餘皆創新高。公司為擴大與股東分享經營成果，董事會決議每股配發現金股利5.2元，配發率104.2%，積極回應股東期待。

展望2026年，簡志誠表示，中華電信「海地星空」布局迎來新的營收貢獻，行動與固寬業務穩穩向上，資通訊業務續占鰲頭，公司有信心讓營運再攀高峰，持續創造更多價值，相信股東也都會繼續支持。

另外，因應全球ESG永續發展、AI世代來臨、產業轉型趨勢、安全與韌性需求，以及對齊國家宏觀政策，中華電信將基於「數位韌性、智慧驅動、永續未來」三大策略主軸，聚焦推動「永續商機、AI應用、韌性強化、新世代網路、轉投資、資產活化」等六大成長主題，並秉持「精簡、務實、智慧化」經營理念，以「營收、獲利穩定成長」為本，以「新興市場、新技術穩健布局」為要，朝公司願景穩步邁進，再創卓越經營成果。