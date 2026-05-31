皇翔、長虹接力召開股東會

皇翔（2545）、長虹（5534）等營建公司將陸續召開股東會，皇翔股東會為1日，長虹股東會為4日。另，營建資優生華固建設（2548）則將於6月2日除權息。

房市自前年9月19日央行實施第七波信用管制後，買氣低迷超過一年半，皇翔轉向業外投資，長虹則暫定今年不推案。

皇翔在這段時間，將眼光轉往業外投資，尤其鍾愛電子股，近年來陸續買進台積電（2330）、台達電（2308）以及廣達（2382）等股票，預期股東會上將會有投資人關注業外獲利。

長虹先前表示，預售市場成交速度明顯放緩，目前因應方式以延後推案為考量，手上比較不急的案子，就會延後推案，而今年推案規劃，除非市況回暖，不然暫時不考慮推出新的住宅個案。