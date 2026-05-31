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三金控法說周二起上秀 凱基、第一、台新新光談展望

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導
凱基金。 凱基金／提供
凱基金。 凱基金／提供

本周將有三家金控陸續舉行法人說明會，其中，凱基金（2883）、第一金（2892）2日召開，台新新光金（2887）3日接棒，市場主要聚焦三大重點，包括第1季獲利成績單及年度展望；因中東戰事混沌不明，使金控投資策略也受矚目；台新新光金整併進度及公股投信四合一整併議題持續發酵。

凱基金前四月稅後純益175.8億元，與去年同期相比年成長達90.6%，每股稅後純益（EPS）1.04元。其中，凱基證券前四月獲利續寫同期新高，年增約368%；凱基銀行前四月獲利年增約27%。

第一金前四月稅後純益114億元、年增23.3%，續創史上同期新高。其中，一銀獲利維持穩健，4月受惠FX swap收益回溫，金融交易利得改善。

台新新光金法說會3日登場，前四月稅後純益288.5億元，較去年同期成長381%，每股稅後純益（EPS）1.12元，續創歷史新高，逐步展現合併綜效。

凱基 凱基銀行 凱基金

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