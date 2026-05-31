三金控法說周二起上秀 凱基、第一、台新新光談展望

本周將有三家金控陸續舉行法人說明會，其中，凱基金、第一金2日召開，台新新光金3日接棒，市場主要聚焦三大重點，包括第1季獲利成績單及年度展望；因中東戰事混沌不明，使金控投資策略也受矚目；台新新光金整併進度及公股投信四合一整併議題持續發酵。

2026-05-31 00:30