華固看房市 短空長多

華固（2548）昨（29）日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配每股發現金股利8元、股票股利0.5元。華固建設董事長鍾榮昌表示，目前房市雖然非常冷，不過任何產業都有景氣循環，「好到最好一定會變壞，壞到最壞也一定會變好」，整體來看房市是「短空長多」。

對下半年房市發展，鍾榮昌認為，央行實施第七波信用管制後，堪稱有史以來最嚴峻措施，不僅不動產業衝擊大，對整體經濟也有一定程度負面影響，除非有進一步鬆綁，否則房市不會那麼快復甦，期待未來政策能逐步鬆綁。

所幸目前建築業進入減量經營階段，有助市場回歸健康發展，長線看不需要過度悲觀。近期台股瘋漲，鍾榮昌認為，股市好了後，還是會有人獲利了結去置產買房，主要會鎖定在地段佳的位置出手。

鍾榮昌說，現階段只要個案具備三大條件，包括精華地段、產品規劃及定位符合市場需求、品牌建商，其實很多都賣得不錯。

華固在線銷售個案目前均去化順暢，總銷53億元「華固芙心」、總銷68億元「華固吾雙」均已售逾九成，總銷55億元的新店「華固譽誠」也賣了八成以上。

北士科商辦案「華固創匯園區」，總銷達328億元，目前已售70多億元，鍾榮昌指出，該案可受惠輝達效應，加上離捷運站步行僅6分鐘，相當方便，單價對科技業來說也很合理，預期可持續穩定去化。

購地策略上，鍾榮昌表示，公司手上現金充裕，光春節期間定存金額就達60億元，未來購地策略仍聚焦雙北市、台中，由於公司每年約有三個個案回收資金，會持續審慎尋找優質土地標的。

鍾榮昌表示，近期已經100%整合敦化南路巷弄內大樓，目前已經送件都更程序，手上信義安和路都更整合進度則已超過八成，未來信義計劃區、信義安和路、敦南大樓這三個案子總銷都約在50~60億元，預期單價都會站穩200萬元。