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星宇航邁向全功能航空公司 積極擴大全球航網布局
星宇航空（2646）昨（29）日舉行股東會，董事長張國煒表示，星宇航空正一步步朝向「全功能航空公司」目標邁進，積極擴大全球航網布局。
他感嘆「年終獎金吵來吵去，我也很受傷，航空公司如果這麼好賺，也不用張國煒來做，黃仁勳也可以開一家。」
星宇航空首條歐洲航線「台北－捷克布拉格」預計8月1日正式啟航，並同步評估開闢澳洲雪梨、歐洲瑞士及西班牙巴塞隆納等新航點；北美市場以美中地區為主，評估華盛頓DC、芝加哥與達拉斯等航線，持續壯大跨洲版圖。
因應中長期發展及市場需求，星宇航空也積極布局貨運市場。張國煒指出，看好全球航空貨運長期需求，星宇已訂購十架A350F貨機，預計2028年起陸續交機投入營運，未來客貨運雙引擎發展下，將成為推升營運成長的重要動能。
客運布局方面，張國煒表示，星宇6月將開闢韓國釜山航線，下半年將新增峇里島航點，明年擴張紐澳市場，首個新航點「應該會是雪梨」。
除紐澳市場外，歐洲與北美航網仍將持續擴大，亞洲線也將增加運力配置，加上後年貨機陸續加入機隊，長期營運可望維持穩健成長軌道。
備受討論的年終獎金，張國煒坦言，「我也很在乎，成立公司不是為了虐待員工。航空公司如果真的這麼好賺，也不用張國煒來做，黃仁勳也可以來開一家。」
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