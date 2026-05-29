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長榮航唱旺全年客貨運需求 董事改選完成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空29日召開股東常會，完成董事改選。 聯合報系資料照
長榮航空29日召開股東常會，完成董事改選。 聯合報系資料照

長榮航空（2618）昨（29）日召開股東常會，完成董事改選，長榮集團創辦人長子張國華的兒子張聖恩首度獲選董事，成為市場關注焦點。

長榮航空董事長林寶水指出，看旺今年客、貨運需求，高油價成為影響獲利最大變數。

長榮航空昨日股東會通過每股配發現金股利2元，董事改選選出六席董事、三席獨董，長榮海運取得兩席董事，由林寶水、戴錦銓出任；長榮國際取得兩席，分別由柯麗卿及總經理孫嘉明代表；繪公司也取得兩席，分別由廖至維及張聖恩出任。

林寶水表示，全球旅運需求維持高檔，以及AI帶動航空貨運需求強勁支撐下，長榮航空對今年營運展望仍抱持樂觀看法，但高油價仍是影響獲利的最大變數。

孫嘉明指出，受惠貨運需求強勁，長榮航4月營收表現亮眼，今年首季營收年增約10%；客運市場方面，旅遊需求一路延續至暑假旺季，目前訂位量較去年同期成長約20%至30%，除出國旅遊需求熱絡外，轉機客也明顯增加，預期全年客運需求仍可維持強勢。

兩岸航線方面，孫嘉明表示，今年載客需求已有回溫跡象，在整體訂位需求穩健支撐下，票價可望維持高檔，不致明顯下滑。不過，近期油價攀升，確實對航空業獲利帶來壓力。

貨運方面，孫嘉明指出，AI伺服器及半導體需求持續暢旺，帶動航空貨運市場維持高熱度，運價也持續處於相對高檔水位，對整體營運形成重要支撐。

長榮航 長榮集團 長榮海運

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