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南亞兩考量 賣南電、南亞科股

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

南亞（1303）昨（29）日召開股東會，針對旗下南電南亞科兩家金雞母，董座吳嘉昭受訪表示，正規劃處分南亞科、南電持股，主要基於兩大考量，一是期望增加南電流通在外股數，其二則是為南亞籌集資金，以配合南電需求，規劃生產ABF載板所需之CCL、銅箔、玻纖布等上游材料。

南亞今年3月公告擬處分南亞科持股1%，至今尚未正式賣出；南電部分，5月中公告第2波釋股計畫，預計處分南電持股19,385張。

吳嘉昭解釋，一是南亞持有南電股權比重高，即使第二波完全處分，南亞對南電持股仍達61%，希望透過釋股，增加南電在外流通股數，讓更多外面股東參與、共享南電的經營成果。

其次，他表示，南電主要產品為ABF載板、BT載板等，隨著技術不斷快速推進，背後更仰賴南亞的CCL、銅箔、玻纖布等各種材料供應。

南亞需配合南電的需求，規劃上游材料生產，釋股有助於南亞取得更多資金，以全力支持南電。

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