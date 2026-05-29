南亞兩考量 賣南電、南亞科股

華固（2548）昨（29）日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配每股發現金股利8元、股票股利0.5元。華固建設董事長鍾榮昌表示，目前房市雖然非常冷，不過任何產業都有景氣循環，「好到最好一定會變壞，壞到最壞也一定會變好」，整體來看房市是「短空長多」。

2026-05-29 23:30