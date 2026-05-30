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國泰金唱旺股市、景氣 壽險Q1股票處分利益達166億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控總經理李長庚29日於法說會表示，今年台灣景氣真的不錯，背後最大動能是AI相關需求。圖／國泰金提供
國泰金控總經理李長庚29日於法說會表示，今年台灣景氣真的不錯，背後最大動能是AI相關需求。圖／國泰金提供

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（29）日於法說會表示，今年台灣景氣真的不錯，背後最大動能是AI相關需求，只要美國大型AI相關科技巨頭持續成長，台灣景氣與股市一定會好。國泰人壽今年首季國內股票年化報酬率達15.4%，光是FVOCI（透過其他損益按公允價值衡量）股票處分利益就賺進166億元。

李長庚指出，目前全球成長最快產業就是AI，主要集中在美台日韓，現階段受惠最大的仍是硬體設備供應鏈，只要美國科技巨頭持續成長，台灣景氣與出口動能就能延續，但他提醒，長線看好不代表短線不會波動。

國泰金近五年第1季獲利
國泰金近五年第1季獲利

台股持續創高，國泰人壽今年投資收益同步大幅成長。截至今年第1季底，國壽總投資金額達7兆7,367億元，其中國內股票部位約5,310億元，年化報酬率達15.4%；國外股票部位約3,910億元，年化報酬率約6.7%。

對於市場擔憂利率與資金大挪移風險，李長庚表示，若美國30年期公債殖利率升破5.5%，確實可能影響投資人資產配置，但目前來看，即使市場出現較鷹派言論，也不代表會對市場造成翻天覆地的衝擊。

談到股市風險控管，國泰人壽總經理林昭廷指出，國壽對股票部位設有完整風險胃納與內部限額機制，每周都會檢視風險線與未實現部位變化，若風險偏高就會啟動內部檢討，在保險業新一代清償能力制度（TIS）下，股票是占用風險資本最高的類別，風險係數高達35%，內部對資產配置一定有控管。

國泰金控財務長陳晏如指出，今年起保險業接軌IFRS 17後，因部分金融資產重新分類，財報與去年同期已不具直接可比性，因此同步揭露加計FVOCI股票處分利益後的調整後獲利，首季國泰金稅後純益317億元，加計FVOCI股票處分利益後，調整後獲利達486億元，每股盈餘由2.15元提升至3.31元。

其中，國壽如果加計OCI股票利益後，首季調整後獲利達339億元，歷年同期次高。

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