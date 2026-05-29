新保股東會／通過配發2元現金股息 持續推動科技轉型與營運升級

新光保全（9925）29日召開股東會，董事長吳昕東表示，面對全球經濟變化、產業數位化發展、少子化及人力成本上升等挑戰，新光保全持續推動科技轉型與營運升級，積極導入AI人工智慧、IoT物聯網及雲端平台等技術應用，優化智慧派遣系統與服務流程，提升整體營運效率與服務附加價值。

吳昕東指出，新光保全將持續秉持「守護安全、創造價值」的核心理念，以穩健經營為基礎，結合科技創新與永續治理，不僅提供安全服務，更希望成為社會穩定與智慧生活的重要守護力量，持續為股東、員工、客戶及社會創造長期價值。

股東會順利通過2025年度營業報告書及財務報表；2025年度合併營收達81.33億元，年增率3.7%；每股稅後盈餘（EPS）為2.37元，整體營運表現穩健成長。股東會通過決議發放 2元現金股利，經營成果與全體股東共享。

此外，公司持續拓展智慧建築整合方案與AI影像辨識等科技型服務，逐步提升科技服務營收占比，強化長期競爭力，並朝向「科技賦能服務」之經營模式穩健轉型。

展望2026年，吳昕東進一步指出，新光保全將以「D.A.N.C.E.」作為年度經營主軸，全面強化市場競爭力與營運效率。其中，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，以場域洞察驅動產品與服務優化；「AI Productivity」聚焦AI技術導入營運流程與管理決策，提升整體生產力與人效。

「New Spaces」因應高齡化社會與產業升級趨勢，布局智慧照護與整合型解決方案，拓展新應用場景；「Cost Effective」透過精準成本管理與資源配置優化，提升投資報酬效率；「Employee Centric」則持續深化人才培育與組織韌性，強化員工與企業的長期連結與價值共創。透過策略深化與營運優化，持續提升市場競爭力與企業韌性。